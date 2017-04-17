رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة يزور مراكز رعاية الصم والبكم والإعاقات الذهنية
[17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
زار رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم مراكز رعاية الصم والبكم والإعاقات الذهنية والحالات النفسية وكذا دار الأمل لرعاية الفتيات الأحداث بأمانة العاصمة.
واطلع رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي العاصمة على أوضاع ونشاط مراكز الرعاية والصعوبات التي تواجهها في مختلف الجوانب، مستمعا من مدراء المراكز علي قاضي وأحمد العزي وأروى العباهي إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها المراكز لرعاية وتأهيل شرائح الصم والبكم والإعاقات الذهنية والفتيات الأحداث.
وتعرف النقيب على المعوقات التي تواجه المراكز في تسيير أنشطتها وبرامجها المختلفة وكذا معانات كوادر وموظفي المراكز جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصاره الظالم لأكثر من عامين.
وأشاد رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة بصمود وثبات مدراء وموظفي مراكز الرعاية والتأهيل في مواجهة العدوان وجرائمه البشعة وتقديم الخدمات للشرائح المجتمعية .. داعيا تضافر جهود الجميع في رعاية هذه الشرائح المهمة في المجتمع.
سبأ