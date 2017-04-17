[17/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج مشروع الإيواء والإغاثة لنازحي مدينة المخا، تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لإداة مخيمات النازحين بتمويل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة.
وفي التدشين الذي حضره مدير عام مديرية الميناء علي عبيد، أشاد المحافظ الهيج بالدور الإنساني لمؤسسة التواصل في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر النازحة جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية في تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطن جراء إستمرار العدوان من خلال توزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات وتستهدف النازحين بالدرجة الأولى.
فيما أوضح مدير مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة صادق السعيدي أن مشروع الإيواء التي تأتي تحت شعار " الكويت إلى جانبكم" قدم في مرحلته الأولى مواد إيوائية لـ 250 أسرة من أبناء مدينة المخا.
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