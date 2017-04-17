[17/أبريل/2017]
صنعاء – سبأ:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري حركة تنقلات جزئية في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية.
أولا:- محاكم الأستئناف
1. محمد محمد سعيد أحمد بشر رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
2. محمد علي عايض العامري عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
3. عبدالله مطهر الديلمي عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
4. عبدالرحمن عبدالرقيب أحمد الخرساني رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
5. منصور أحمد يحيى المكتمي عضواً ثالثاً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
6.محمد سعيد عقلان حزام عضواً بالشعبة المدنية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة
7. إبراهيم عبدالله أحمد المستكا عضواً بالشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة
8. أحمد عبده محمد الرحمة عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة
9. إسماعيل علي شرف أبو طالب رئيساً للشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عمران
10. محمد علي علي الحباشي عضواً بالشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عمران
11. أمين محمد سيف المحمدي عضواً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء
12. توفيق محمد حسين أبوعلي عضواً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء
ثانيا:- المحاكم الابتدائية
1.ساري محمد صالح العجيلي رئيساً لمحكمة غرب أمانة العاصمة الإبتدائية
2. عبدااللطيف أحمد عبدالله العمدي رئيساً لمحكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة
3. محمد محمد عبدالخالق الأمير رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة
4. عبدالجبار علي عبد الخالق قرن عطاء رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية محافظة الحديدة
5. علي بدر الدين أبو بكر المشرع رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية محافظة الحديدة
6. عبدالرحيم يحيى يحيى الحداد رئيساً لمحكمة اللحية الابتدائية محافظة الحديدة
7. عبدالله حميد أحمد أبوعريج رئيساً لمحكمة الزيدية الابتدائية محافظة الحديدة
8. عبدالكريم غالب عبدالله الجابري رئيساً لمحكمة برع الإبتدائية محافظة الحديدة
9. أحمد عبدالرحمن سفيان الحراني رئيساً لمحكمة النادرة الإبتدائية محافظة إب
10. جابر علي جابر الحدرمي رئيساً لمحكمة السدة الإبتدائية محافظة إب
11. مختار صالح ناجي العبيدي رئيساً لمحكمة بني العوام الإبتدائية محافظة حجة
12. هاشم محمد علي الفلاحي رئيساً لمحكمة أفلح الشام الابتدائية محافظة حجة
13. محمد حسين أحمد جحاف رئيساً لمحكمة الشاهل الإبتدائية محافظة حجة
14. ابراهيم حمود عبدالله الظرافي رئيساً لمحكمة صعدة وسحار الإبتدائية محافظة صعدة
15. محمد يحيى حسن الغماري رئيساً لمحكمة جماعة الإبتدائية محافظة صعدة
16.حسن قاسم علي العزي رئيساً لمحكمة رازح الإبتدائية محافظة صعدة
17.علي عايض عايض الاسد رئيساً لمحكمتي قطابر ومنبه الابتدائيتين محافظة صعدة
18. محمد ناصر علي الظاهري رئيساً لمحكمة المرور الإبتدائية محافظة ذمار
19. عبداللطيف حمود محمد الموشكي رئيساً لمحكمة ضوران أنس الإبتدائية محافظة ذمار
20. صدام عمر يحيى الحكمي رئيساً لمحكمة ريدة الإبتدائية محافظة عمران
21. إبراهيم محمد أحمد الشامي رئيساً لمحكمة عيال سريح الإبتدائية محافظة عمران
22. أسامة زيد علي الخاشب رئيساً لمحكمة السود الإبتدائية محافظة عمران
23. عبده محمد مثنى علي الوشلي رئيساً لمحكمة رداع الإبتدائية محافظة البيضاء
24. عبد العزيز سفيان سعيد الذبحاني رئيساً لمحكمتي الصومعة ومكيراس الابتدائيتين محافظة البيضاء
25. عبدالوهاب محمد سعد عطروس رئيسا لمحكمة شبام الإبتدائية محافظة المحويت
26. علي عبد الله علي شارب رئيسا لمحكمة مأرب الإبتدائية
27. عادل احمد عبدالمجيد فارع الحزمي رئيسا لمحكمة الجوف الإبتدائية
28. نشوان أحمد المجاهد قاضياً بمحكمة بني الحارث الإبتدائية بأمانة العاصمة
29. علي علي صالح مخارش قاضياً بمحكمة بني الحارث الإبتدائية بأمانة العاصمة
30. عبدالقوي نائف صالح المخلافي قاضياً بمحكمة المخادر الإبتدائية محافظة إب
31. عبدالباسط سيف سعيد الديلمي قاضياً بمحكمة ذي السفال الإبتدائية محافظة إب
32. صدام حسين علي الجبوبي قاضياً بالمحكمة الجزائية الإبتدائية محافظة عمران
وفيما يخص محكمة استئناف محافظة صعدة قرر الآتي:
أ) تشكل بمحكمة استئناف محافظة صعدة هيئة حكم مؤلفة من القضاة التالية أسماؤهم:
1- عبد الملك محمد علي الغرسي - رئيس المحكمة رئيساً
2- محمد محسن ناصر جحاف عضواً
3- عبد العزيز يحيى علي الشامي عضواً
ب) تتولى الهيئة المحددة في البند السابق استقبال ونظر الطعون المرفوعة إليها ابتداءً من جميع المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها المكاني أي كان نوعها والسير في إجراءات نظر مايلزم منها وخاصة مايتعلق بالمحاكمات العاجلة وبالمسائل المستعلجة المنصوص عليها في القانون.
ج) تعود محكمة استئناف المحافظة لممارسة مهامها المعتادة عند زوال الخطر وبمجرد صدور قرار بإعادة تشكيلها.
سبأ