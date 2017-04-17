مجلس النواب يقر توجيه الحكومة بعدد من التوصيات فيما يخص السجون ونزلاءها أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في ضوء زيارات اللجان البرلمانية الخاصة المنبثقة عنه والمكلفة بالنزول الميداني لدراسة أوضاع السجون.. الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب). ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية. غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.