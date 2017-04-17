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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 07:04:17م
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اجتماع بوزارة الخارجية يناقش تداعيات الوضع الإنساني جراء العدوان والحصار
[17/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:


عقد بمبنى وزارة الخارجية اليوم اجتماع وزاري لمناقشة تداعيات الوضع الإنساني المتدهور الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار الشامل المفروض على بلادنا من قبل العدوان السعودي ـ الإماراتي، والذي أوجد كارثة إنسانية تعد الأسوأ على مستوى العالم حسب تقارير القطاع الإنساني في الأمم المتحدة.

وأكد الاجتماع أهمية إعطاء أولوية للمناطق الأكثر ضعفاً وبحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة .

كما أكد الاجتماع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في بلادنا، بما يمكنها من أداء مهامها الإنسانية.

وثمن الاجتماع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وبالأخص القطاع الإنساني برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية استيفن أوبراين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى بلادنا جيمي ماكجولدرك، وكافة مكاتب المنظمات الإنسانية الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في بلادنا.

سبأ
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