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دار الأيتام يحتفي بيوم اليتيم العربي بالعاصمة صنعاء
[17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


نظمت اﻹدارة العامة لدار رعاية الأيتام بالعاصمة صنعاء اليوم مهرجان فني ورياضي إحتفاءً بيوم اليتيم العربي.

تضمن المهرجان بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل وزارة اﻷوقاف لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري وعدد من وكلاء الأمانة والعلامة محمد مفتاح ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ومدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي، فقرات فنية ورياضية وأوبريت بعنوان "تجمعت أيادي سبأ".

وفي المهرجان دعا وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى الإهتمام بشريحة الأيتام ودار رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بإعتبارهم من أكثر الشرائح الإجتماعية حاجة للدعم والرعاية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.

فيما أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ فؤاد ناجي إلى ضرورة الإهتمام بشريحة الأيتام والعناية والرعاية بها بإعتباره واجب ديني حث عليه الدين الإسلامي الحنيف .

من جانبه أكد مدير عام دار رعاية الأيتام الدكتور أحمد عبد الملك الخزان أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية من أجل إطلاق مخصصات دار رعاية الأيتام وتزويد الدار بالمستلزمات الفنية والرياضية والتأهيلية بما يكفل تنمية قدرات الأيتام وصقل مهاراتهم المختلفة.

وأوضح أن الدار يأوي نحو 700 يتيما ويتيمة وهم بحاجة إلى المأكل والملبس والدواء .. لافتا إلى توقف الدعم الذي كان يقدم لهم منذ عامين، ما انعكس سلبا على حقوق الأيتام في مختلف الجوانب.

بدورها أشارت كلمة الأيتام إلى اﻷوضاع الصعبة التي يعيشها الأيتام في الدار ومعاناتهم جراء إستمرار قصف طيران العدوان للمنشآت والمرافق التعليمية والمدارس .

سبأ
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