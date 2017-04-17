محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير عمل اللجنة التنسيقية لمقدمي الخدمات الاجتماعية بصنعاء





ناقشت اللجنة التنسيقية لمقدمي الخدمات الاجتماعية بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم، الجوانب المتعلقة بسير عمل اللجنة، والصعوبات التي تعترض عمل الباحثين الميدانيين والسبل الكفيلة بمعالجتها.



واستعرض الاجتماع النتائج الأولية للمحالين والأسر المستهدفة بحسب تقارير الباحثين .. مشيرة إلى أن عدد الأسر الواجب استهدافها أربعة آلاف و550 حالة، تم استهداف الف و490 حالة بنسبة 30 بالمائة.



وبينت أن عدد المحالين في مجال الأحوال المدنية وشهادات الميلاد أربعة آلاف و 455 طفل و660 طفل في القطاع التربوي و310 حالة سوء تغذية و149 إدارة حالة بالإضافة إلى 78 أخرى.



كما استعرض الاجتماع مقدار الدعم المقدم من منظمة اليونيسيف للمحافظة خلال العام الماضي 2016 م والبالغ 2 مليون و 757 الف و 352 دولار توزعت على مجالات الصحة والتغذية والتربية والمياه والإصحاح البيئي وحماية الطفل والتواصل من اجل التنمية.



وأكدت اللجنة أهمية تنسيق المكاتب التنفيذية المعنية مع مكتب التخطيط ومنظمة اليونيسيف للخروج بخطة ورؤية واضحة، وكذا التعاون مع المكاتب التي لم تعد خطتها لعرضها على الشركاء والمانحين.



وأكد الوكيل عاصم أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة واستمرار التشبيك لتقديم الخدمات للمواطنين.. مثمنا جهود منظمة اليونيسيف وما تقدمه من دعم لمختلف القطاعات بالمحافظة.



سبأ [17/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ