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مجلس شئون الطلاب للجامعات الأهلية يقر الطاقة الإستيعابية للعام الجامعي القادم
[17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


ناقش مجلس شئون الطلاب للجامعات الأهلية في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب، المواضيع المتعلقة بالطاقة الإستيعابية المقترحة للعام الجامعي 2017 / 2018م.

وأقر الإجتماع الذي ضم قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأهلية ومسؤولي شئون الطلاب بالجامعات الأهلية، تحديد الطاقة الإستيعابية لكل جامعة أهلية بناءً علی مدی توفر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لكل جامعة والمتمثلة بـ" القاعات، المعامل، التجهيزات، وأعضاء هيئة التدريس" واعتماد مقترح جدول التنسيق للعام الجامعي 2016 - 2017م .

كما أقر الإلتزام باستخدام النظام المركزي للقبول والتنسيق عبر البوابة الإلكترونية الموحدة وتحديد فترة زمنية محددة لإعلان موعد فتح البوابة لإستقبال المتقدمين وموعد إغلاقها لجميع الجامعات في فترة موحدة وعدم استقبال أي إستثناءات للتمديد.

ووافق الإجتماع على تشكيل لجان للبت في إجراءات القبول والطاقة الإستيعابية واستيعاب الملاحظات الواردة من الجامعات الأهلية، إضافة إلی وضع آلية لإشراك الجامعات الأهلية في مجلس إدارة مركز تقنية المعلومات في إطار تعزيز الشراكة وبناء الثقة بين الوزارة والجامعات الأهلية.

واستعرض الإجتماع مدی تطبيق قرارات المجلس الأعلی للتعليم العالي بشأن الإلتزام بالطاقة الإستيعابية ونسب القبول المقرة من المجلس وعدم تجاوزها مهما كانت المبررات، والتأكيد علی ضرورة الإلتزام بتطبيق النظام الإلكتروني الموحد الخاص بشئون الطلاب .

وأكد الإجتماع ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى للتعليم وتوجيهات الوزارة بشان إيقاف التعليم عن بعد في كافة الجامعات الأهلية، حتى يتم معالجة الإشكاليات المتعلقة بهذا النوع من التعليم ونزول لجان تقييم من مجلس الإعتماد الأكاديمي لإعادة النظر في الموضوع والإطلاع علی مستوی المعايير والجودة والضوابط والإجراءات المعتمدة من قبله بهذا الشأن وإعطاء التراخيص للجامعات المستوفاة لكافة شروط ومعايير الاعتماد الأكاديمي.

كما استعرض الإجتماع التقارير المقدمة من كل جامعة حول مستوی تنفيذ ما تم اتخاذه بشأن الطاقة الإستيعابية المقرة للعام الجامعي 2016 - 2017 م والصعوبات التي واجهت عملية القبول والحلول والمعالجات المقترحة.

وفي الإجتماع أكد وزير التعليم العالي أهمية التقيد باللوائح المنظمة لسير العلاقة بين الوزارة والجامعات الأهلية والإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي.

ودعا الجامعات الأهلية إلى تصحيح أوضاعها ومعالجة جوانب القصور والإتجاه نحو الحصول علی ترخيص الإعتماد من مجلس الإعتماد الأكاديمي لضمان تعزيز مستوی الأداء وتحسين الجودة في الجامعات الأهلية وفق المعايير الدولية.

وحث الوزير حازب الجامعات الأهلية على إقامة ندوات وورش توعوية حول أهمية الحفاظ علی الثوابت الوطنية المنبثقة عن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونشر ثقافة الإعتدال والوسطية وترسيخ مبدأ التسامح والتعايش ونبذ الحقد والغلو والتطرف بين أوساط المجتمع.

وأشاد بصمود الجامعات الحكومية والأهلية في إستمرار العملية التعليمة رغم إستمرار العدوان واستهدافه للمؤسسات التعليمة ومقدرات الوطن .. لافتا إلى أن إستمرار العملية التعليمية في تلك الجامعات يعد جبهة من جبهات الصمود في وجه العدوان .

سبأ
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