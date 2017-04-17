[17/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم إمكانية دعم منظمة اليونيسيف لمصفوفة الاحتياجات الطارئة لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مسئولي مكتب التعليم الفني بالمحافظة وممثلة اليونيسيف بالحديدة سلام الشهري، الصعوبات التي تواجه التعليم الفني والمهني جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشار مدير مكتب التعليم الفني الدكتور عبد الملك مزارق إلى أن عدد من المعاهد والمنشآت التعليمية المهنية والتقنية بالمحافظة دمرها طيران العدوان واهمها المعهد التقني والزراعي بالرجم.. مبينا أن الخسائر الأولية جراء استهداف طيران العدوان للمعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة تتجاوز 304 ملايين ريال.
وتطرق إلى ما تضمنته مصفوفة الاحتياجات الأساسية والطارئة للتعليم المهني بالمحافظة والتي تتطلب مساهمة منظمة اليونيسيف لدعمها.. مثمنا دعم اليونيسيف للتعليم والصحة والمياه بالمحافظة والذي اسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
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