وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن مقتل إرهابي والعثور على ورشة لصناعة المتفجرات [17/أبريل/2017] الجزائر – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين عن مقتل "إرهابي" والعثور على ورشة لصناعة المتفجرات في عمليات للجيش شمال البلاد.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين محكم، تمكنت قوة للجيش يوم أمس 16 أبريل من القضاء على إرهابي ومصادرة رشاش من نوع كلاشنيكوف" كان بحوزته في منطقة واد الصفصاف ببلدية بودريعة بن ياجيس بمحافظة جيجل" على بعد 360 كم شمال شرق العاصمة.



واضافت ان قوات الجيش عثرت بمحافظتي سكيكدة (400 كم شمال شرق العاصمة) والبليدة (50 كم جنوب العاصمة) على مخبأين للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة.



من ناحية أخرى، أوقفت قوات الجيش وشرطة الدرك 69 مهاجراً غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة بكل من محافظات تيارت شمال غرب البلاد وإليزي وعين قزام أقصى جنوب شرق البلاد .



كما أحبطت وحدة لحرس الشواطئ بمحافظة عين تموشنت شمال غرب الجزائر محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصاً كانوا على متن قارب مطاطي.

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