محافظ ريمة يكرم عدد من المعلمين بمدرسة جمال الدين الهتاري بمديرية الجبين [17/أبريل/2017] ريمة - سبأ:

كرم محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم عدد من المعلمين بمدرسة جمال الدين الهتاري بمديرية الجبين.



وأشاد المحافظ العمري في حفل التكريم الذي نظمته إدارة التربية بالمديرية بحضور وكيل المحافظة صالح العياضي وعدد من القيادات التنفيذية والتربوية بالمحافظة، بصمود المعلمين والمعلمات وإستمرارهم في العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الحالي رغم إستمرار العدوان والحصار.



وأكد أهمية مواصلة العملية التربوية في مدارس المحافظة والذي يعتبر تحدي وصمود في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية الساعية لتعطيل وإفشال العملية التعليمية.



وقال "إن واجب التربوي في ظل هذه الظروف لا يقل أهمية عن المرابطين في جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره ".



فيما أشارت عدد من الكلمات إلى دور المعلم في تربية الأجيال والحفاظ على وحدة الصف والدفاع عن اليمن .



تخلل الحفل الذي حضره نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد حلب، أناشيد وقصائد شعرية.

سبأ