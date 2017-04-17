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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 07:04:17م
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غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
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  رياضة
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
[17/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.

وتجمع أولى المباريات فريق شركة جمعان أول المجموعة الأولى مع فريق هاتفي ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه فريق كاك بنك ثاني المجموعة الأولى فريق الغراسي تيليكوم ثاني المجموعة الثانية.

ويلتقي فريق شركة إيجلز أول المجموعة الثالثة منافسه فريق شركة إم تي إن ثالث المجموعة الثانية، بينما يواجه فريق جودة فوود أول المجموعة الثانية فريق الإعلام الرياضي المرئي ثاني المجموعة الثالثة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة اتخذت عدد من القرارات عقب انتهاء دور المجموعات، إذ أقرت عدم قبول احتجاج فريق مؤسسة الثورة للصحافة على فريق العالمية، وعدم قبول احتجاج فريق العالمية بشأن خصم نقاطه في المباريات التي فاز بها قبل قرار اللجنة بخصمها، بالإضافة إلى السماح لثلاثة من لاعبي فريق إيجلز بالاستمرار في اللعب مع فريقهم بعد إحضاره للوثائق المطلوبة منهم.

سبأ
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