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مناقشة الاستعدادات لاستقبال الموسم الزراعي الحالي بعمران
[17/أبريل/2017] عمران – سبأ:


ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل صغير جعمان، الاستعدادات لاستقبال الموسم الزراعي الحالي، والذي سيدشن الأربعاء المقبل بزراعة شجرة البن واللوز في عدد من المديريات.

واستعرض مدير مكتب الزراعة حمير الجبلي، الإجراءات التي اتخذها المكتب والتجهيزات اللازمة من معدات زراعية وبذور محسنة للمزارعين .

وأشار إلى أن مكتب الزراعة وضع خطط وبرامج للمرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين للاستخدام الأمثل للزراعة واستغلال موسم الأمطار في زراعة الحبوب وخاصة مزارعي قاع البون الذي يعد من أخصب القيعان باليمن والذي يرفد الأسواق المحلية بأغلب المنتجات الزراعية ومنها الحبوب .

وفي الاجتماع حث المحافظ جعمان المعنيين في مكتب الزراعة على الاهتمام بالتوعية والإرشاد للمزارعين.

وأكد أهمية استغلال هذا الموسم في زراعة الحبوب نظرا لما تمر به البلاد من عدوان وحصار ، مما يتطلب تحمل المسؤولية في الاهتمام بالجانب الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

سبأ
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