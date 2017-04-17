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مدرسة عائشة بذمار تحتفل بتخرج دفعة رواد العلم من خريجات الثانوية العامة
[17/أبريل/2017] ذمار - سبأ:


احتفلت مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بمدينة ذمار اليوم بتخرج دفعة رواد العلم لطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015- 2016م ، والمعلمات المبرزات للعام الحالي.

وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين ومستشار عام المحافظة فضل الاشول، هنأ الوكيل محمد محمد عبدالرزاق الطالبات بتخرجهن من الثانوية العامة لهذا العام في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

واعتبر إستمرار العملية التعليمة في ظل العدوان للعام الثالث على التوالي وتخرج كوكبة من الطالبات المتفوقات، إنتصار حقيقي لكل أبناء الشعب اليمني أمام وحشية وبشاعة وإجرام تحالف الشر بقيادة السعودية .

وأكد الوكيل عبدالرزاق أن الشعب اليمني بصموده الأسطوري أمام آلة القتل والإجرام لتحالف دول العدوان أثبت أنه شعب عصي على التركيع ويأبى الخضوع والانكسار.

فيما أشار مدير مكتب التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي ومديرة مدرسة عائشة الثانوية للبنات أمة الرحمن العرشي، إلى إستمرار العملية التعليمية بمدرسة عائشة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بدورها عبرت الطالبة أميرة الجرموزي عن شكرها لإدارة المدرسة والمعلمات على ما بذلنه من جهود في سبيل التحصيل العلمي للطالبات .

تخلل الحفل فقرات فنية وأناشيد وقصائد شعرية عبرت عن فرحة الخريجات وأهاليهن بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل كرم الوكيلان الجبين وعبدالرزاق ومعهما مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد علي الوشلي 57 طالبة متفوقة من الخريجات و40 معلمة مبرزة بالشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية تقديرا لتفوق الطلبات ودور المعلمات في إنجاح العام الدراسي الحالي.

حضر الحفل مدير مكتب الشباب والرياضة بذمار حسين الصوفي ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة سعيد الغابري ومدير مكتب التربية بمديرية المنار محمد المطري وعدد من القيادات التربوية ومدراء المدارس بالمحافظة.

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