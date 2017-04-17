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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 05:32:56م
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مناقشة الجوانب المتصلة بمراقبة الأسعار ومنع تهريب الدواء
[17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني ضرورة مضاعفة الجهود في الرقابة على الأدوية وضبط الأسعار.

وشدد الدكتور المداني في إجتماع اليوم بصنعاء ضم الهيئة الإداريه لنقابة ملاك صيدليات المجتمع وإدارتي الرقابة والتسعيرة بهيئة الأدوية، على أهمية الحد من التلاعب في القيمة التسعيرية للأدوية والعمل على تخفيف معانات المواطنين جراء العدوان السعودي والحصار.

وناقش الإجتماع الجوانب المتعلقة بمراقبة الأسعار ومنع تهريب الدواء واتخذ بشأن ذلك الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين ومنع الشركات والتجار من احتكار الأدوية وذلك من خلال الرقابة على المخزون الدوائي وتوزيعه على جميع الصيدليات دون استثناء.

وأكد الإجتماع أهمية تضافر الجهود لمراقبة أسعار الأدوية وتوحيد تسعيرتها وإشعارها رسميا.

وشدد الإجتماع على ضرورة تحمل النقابة المسؤولية الوطنية تجاه الرقابة على الأدوية وأن تكون عونا للهيئة والجهود الوطنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات.

وأقر الإجتماع إشراك نقابة ملاك صيدليات المجتمع في تأهيل وتدريب جميع الصيادلة .. مؤكدا أن الظروف الإقتصادية والتحديات الكبيرة التي يشهدها اليمن تحتاج إلى تضافر الجهود في تخفيف معانات المواطنين ومنع أي تلاعب أو احتكار للأدوية وللمخزون الدوائي باليمن.

سبأ
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