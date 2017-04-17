السلطات الافغانية تعلن مقتل جنرال في الجيش في كمين بمقاطعة قندوز [17/أبريل/2017] كابول – سبأ:

أعلنت السلطات الافغانية اليوم الاثنين عن مقتل جنرال في الجيش الأفغاني واصابة أشخاص آخرين في كمين بمقاطعة قندوز الواقعة شمال البلاد.



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن حاكم المنطقة حياة الله أميري قوله "قتل الميجور جنرال عبد الحي اتاهاي بعد أن نصب مسلحون كميناً لسيارته في بلدية موسى زاى بمنطقة خان آباد صباح اليوم".



واشار المسئول الافغاني الى ان الجنرال كان مسئولاً عن قيادة تنسيق العمليات العسكرية في مقاطعة باغلان شمال البلاد وكان يسافر بسيارته الرسمية من مقاطعة بادخشان المجاورة إلى مقاطعة باغلان قبل الهجوم.



ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت الخسائر في جانب قوات الأمن الافغانية مؤخراً، حيث تصارع الهجمات المتزايدة لجماعة طالبان المسلحة وجماعات أخرى معادية للحكومة.



وقد أصبحت مقاطعة قندوز ومقاطعتا باغلان وطخار المجاورتان مسرحاً لاشتباكات عنيفة خلال الشهرين الماضيين، حيث تحاول حركة طالبان التصدي لقوات الحكومة في المنطقة التي كانت تتمتع باستقرار نسبى.

سبأ