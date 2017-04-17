محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان





توجهت دفعة جديدة من أبناء مديرية السودة محافظة عمران اليوم إلى جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتصدي للغزاة والمحتلين.



وفي اللقاء القبلي الذي نظمه أبناء المديرية اليوم أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بمواقف أبناء السودة السباقين في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان الغاشم .. منوها بالتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله .



وقال " إن توديعنا اليوم للأبطال ما هو إلا إستمرار لتضحيات أبناء السودة وقوفهم إلى جانب الوطن والجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية".



وأضاف "إن العدو مهما حشد من قوات فلن يجني سو الخسران والهزيمة لأنه يواجه شعب قوي بإيمانه وعدالة قضيته ونحن اليوم في العام الثالث للعدوان الذي لم يحقق سوى قتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني ".



وأشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .. وقال " يكفي أن الجيش واللجان الشعبية صمدوا أمام عدوان تحالف معه أغلب دول العالم بإمكانيته وعتاده العسكري إلا أنه واجه شعب أحرق أسطورتة العسكرية بل وحقق إنتصارات في جميع الجبهات ".



وأضاف " وليس هذا فحسب بل استطاع الجيش اليمني أن يطور من أسلحته البالستية وينتج طائرات بدون طيار رغم الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان المتغطرس على جميع منافذ البلاد وموارده الإقتصادية ".



فيما أكد المشاركون في اللقاء القبلي استعداهم رفد الجبهات بالمال والرجال واستمرارهم في النفير العام في مواجهة الغزاة والمعتدين.



واستنكروا صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق أبناء الشعب اليمني واستمراره في فرض حصار خانق على 25 مليون يمني.

سبأ [17/أبريل/2017] عمران - سبأ:سبأ