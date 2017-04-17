إقتراب الإيطالية سكيافوني من نادي المائة الأوليات في كرة التنس [17/أبريل/2017] لندن – سبأ:

إقتربت الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني البالغة من العمر 37 عاماً من نادي المائة الأوليات في كرة التنس بارتقائها إلى المركز 104 في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين عن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات.



وجاء صعود بطلة رولان غاروس عام 2010م، عقب تتويجها بلقب بطلة دورة بوغوتا الكولومبية السبت وهو الثامن لها في مسيرتها الاحترافية.



وتراجعت سكيافوني التي تخوض موسمها الأخير في الملاعب، إلى المركز 168 عالمياً قبل أن تقفز 64 مركزاً بعد تتويجها في الدورة الكولومبية.



من جهتها، حققت التشيكية الواعدة ماركيتا فوندروسوفا البالغ من العمر 17 عاماً أكبر قفزة في التصنيف الجديد عقب احرازها باكورة القابها الأحد في دورة بيين السويسرية، وكسبت 116 مركزاً وباتت تحتل المركز 117.



وكانت فوندروسوفا تحتل المركز 233 عالمياً قبل دورة بيين التي توجت بلقبها بعدما استهلت المشوار من التصفيات.



وتتصدر اللائحة الألمانية أنجيليك كيربر بمجموع 7335 نقطة بفارق 325 نقطة عن الأميركية سيرينا وليامس الغائبة هذه الفترة بداعي الإصابة.



وفيما ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:



1- الألمانية أنجيليك كيربر 7335 نقطة.



2- الأميركية سيرينا وليامس 7010



3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6020



4- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5065



5- الرومانية سيمونا هاليب 5022



6- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4790



7- البريطانية جوانا كونتا 4330



8- البولندية أنييسكا رادفانسكا 4290



9- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4025



10- الأميركية ماديسون كيز 3857 نقطة.

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