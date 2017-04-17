النيابة العامة في كوريا الجنوبية توجه تهمة الفساد رسمياً لرئيسة البلاد السابقة [17/أبريل/2017] سول – سبأ:

وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية تهمة الفساد رسمياً لرئيسة البلاد السابقة بارك غيون هي في إطار التحقيق في قضايا استغلال السلطة وكشف أسرار الدولة والتي ادت الى استقالتها.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المدعين الذين يحققون في الفضيحة قالوا في بيان أن بارك التي ثبتت أعلى محكمة كورية جنوبية الشهر الماضي قرار إقالتها بعد أشهر من التحقيقات، ملاحقة أيضاً بتهمتي استغلال السلطة وكشف أسرار دولة.



واضافت ان النيابة العامة وجهت رسمياً اتهامات إلى رئيس مجموعة تجارة التجزئة العملاقة (لوت غروب) شين دونغ بن بتهمة تقديم رشاوى لبارك غيون هي وصديقتها شوي سون سيل.



وتتركز فضيحة الفساد على شوي سون سيل صديقة الرئيسة السابقة التي يشتبه بأنها استغلت علاقتها ببارك لإجبار الشركات المحلية على التبرع بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية يفترض أنها استخدمتها لتحقيق مكاسب خاصة.



كما يتهم شين بتقديم سبعة ملايين وون (6,15 ملايين دولار) لمؤسسة رياضية مرتبطة بشوي مقابل امتيازات سياسية من بارك.



وكانت بارك اعتقلت في نهاية مارس بطلب من النيابة بعد أشهر من التحقيقات وكشف معلومات أدت إلى مظاهرات هائلة في البلاد للمطالبة برحيلها.



وتعد بارك (65 عاماً) أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012م وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.

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