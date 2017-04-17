إحتفال بتخرج الدفعة الأولى من طالبات مجمع الشهيد محمد دارس بإب [17/أبريل/2017] إب - سبأ:

احتفل مجمع الشهيد محمد حميد دارس بمديرية الظهار بإب بتخرج الدفعة اﻷولى من طالبات الثانوية تحت شعار " فرحة وطن".



وفي الحفل حث وكيل محافظة إب راكان النقيب الخريجات على مزيد من الجد والمثابرة والتحصيل العلمي خلال المرحلة المقبلة من التعليم.



وثمن جهود الكادر التعليمي والإداري لتخرج الدفعة الأولى من المجمع رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.. مشيرا إلى أن مخططات العدوان لن تثني أبناء الشعب اليمني عن إستمرار التعليم والتحصيل العلمي وتخرج جيل قادرا على المساهمة في البناء والتنمية.



تخلل الحفل فقرات فنية وأناشيد وطنية ونشيد استعراضي عن التخرج لزهرات المجمع، وكذا قصائد شعرية وعمل مسرحي حول التعليم وأثره في المجتمع .



وفي الختام الحفل الذي حضره مدير عام مديرية المشنة علي البعداني ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد لطف المتوكل ومدير الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس محسن الصبري وأمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني ومدير المركز التعليمي بمديرية الظهار عصام البرح، تم تكريم 120 طالبة من خريجات المجمع للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الماضي.

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