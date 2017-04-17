ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 05:32:56م
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
تصدت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير نفذه العدو السعودي ومرتزقته بإتجاه علب في قطاع عسير رغم الإسناد الجوي الكثيف لطيران العدو السعودي.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.
إقتراب الإيطالية سكيافوني من نادي المائة الأوليات في كرة التنس
إقتربت الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني البالغة من العمر 37 عاماً من نادي المائة الأوليات في كرة التنس بارتقائها إلى المركز 104 في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين عن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات.
آخر الأخبار:
مدرسة عائشة بذمار تحتفل بتخرج دفعة رواد العلم من خريجات الثانوية العامة
مناقشة الجوانب المتصلة بمراقبة الأسعار ومنع تهريب الدواء
ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات
السلطات الافغانية تعلن مقتل جنرال في الجيش في كمين بمقاطعة قندوز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إحتفال بتخرج الدفعة الأولى من طالبات مجمع الشهيد محمد دارس بإب
[17/أبريل/2017] إب - سبأ:
احتفل مجمع الشهيد محمد حميد دارس بمديرية الظهار بإب بتخرج الدفعة اﻷولى من طالبات الثانوية تحت شعار " فرحة وطن".

وفي الحفل حث وكيل محافظة إب راكان النقيب الخريجات على مزيد من الجد والمثابرة والتحصيل العلمي خلال المرحلة المقبلة من التعليم.

وثمن جهود الكادر التعليمي والإداري لتخرج الدفعة الأولى من المجمع رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.. مشيرا إلى أن مخططات العدوان لن تثني أبناء الشعب اليمني عن إستمرار التعليم والتحصيل العلمي وتخرج جيل قادرا على المساهمة في البناء والتنمية.

تخلل الحفل فقرات فنية وأناشيد وطنية ونشيد استعراضي عن التخرج لزهرات المجمع، وكذا قصائد شعرية وعمل مسرحي حول التعليم وأثره في المجتمع .

وفي الختام الحفل الذي حضره مدير عام مديرية المشنة علي البعداني ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد لطف المتوكل ومدير الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس محسن الصبري وأمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني ومدير المركز التعليمي بمديرية الظهار عصام البرح، تم تكريم 120 طالبة من خريجات المجمع للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الماضي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مدرسة عائشة بذمار تحتفل بتخرج دفعة رواد العلم من خريجات الثانوية العامة
مناقشة الجوانب المتصلة بمراقبة الأسعار ومنع تهريب الدواء
توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
وزير التعليم الفني يتفقد مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
اجتماع برئاسة النقيب يناقش أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية 
السلطة المحلية بذمار تفرج عن 21 شخصاً تنفيذا لقرار العفو العام
الأرصاد يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا
وزير الخارجية يلتقي القائم باعمال السفارة الايرانية بصنعاء

العدوان السعودي على اليمن
توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[17/أبريل/2017]
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على محافظة تعز
[17/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by