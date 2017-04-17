وزير التعليم الفني يتفقد مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية [17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم بصنعاء مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية وأنشطتها الخيرية.



واستمع وزير التعليم الفني من رئيسة المؤسسة رقية الحجري إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والصعوبات التي تواجه سير عملها، والإحتياجات اللازمة لتطوير وتحسين أدائها ومنها ما يتعلق بالجانب المهني والتقني.



وأوضحت الحجري أن المؤسسة تقدم رعاية شاملة لليتيمات والأيتام من خلال توفير دور إيواء خاصة، وكذا الإهتمام بالبرامج التاهيلية والتدريبية .. لافتة إلى أن المؤسسة تعتمد بشكل أساسي على تسيير أنشطتها وبرامجها المختلفة على المساهمات والتبرعات.



وأبدى وزير التعليم الفني إستعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم في عدد من الجوانب الفنية والمهنية والتقنية .. مؤكدا أن الوزارة وبدعم من صندوق تنمية المهارات ستتبنى توفير برامج تدريبية وكذا مدربين مختصين في الحاسوب واللغة الإنجليزية والكوافير والتجميل والتنمية والبشرية، والخياطة والتطريز.



وثمن الوزير النقيب الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسة في رعاية وإيواء وتأهيل اليتيم، والخدمات الجليلة التي تقدمها في هذا الجانب رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن حاليا.



وكان وزير التعليم الفني طاف بمعية مدير التخطيط والتطوير المؤسسي بصندوق تنمية المهارات محمد شرف الدين بعدد من أقسام ومرافق المؤسسة والتي شملت قسم التدريب والتأهيل ومشغل الخياطة والصالة الرياضية ومدرسة وروضة هند النموذجية ودار الإيواء.

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