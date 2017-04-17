مقتل 81 عنصراً من (داعش) في عمليات أمنية بمدينتي بيجي والموصل شمال العراق [17/أبريل/2017] بغداد – سبأ:

أعلنت السلطات العراقية عن مقتل 81 عنصراً من تنظيم (داعش) في عمليات أمنية شنتها القوات العراقية شمال شرق مدينة بيجي وفي مدينة الموصل شمال البلاد.



وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان له "إن قوات مغاوير الشرطة تواصل تقدمها من المحور الغربي للموصل مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والطيران المسير وقصف مدفعي موجه باتجاه منطقة الفاروق المحيطة بجامع النوري".



واكد أن العملية أسفرت عن مقتل 60 عنصراً من التنظيم بينهم ما يسمي بأمير (حسبة القيارة)، إضافة إلى تدمير سيارات عسكرية وأسلحة وذخيرة.



من جهتها ذكرت خليه الإعلام الحربي في الجيش العراقي في بيان أن القوات الأمنية قتلت 14عنصراً من التنظيم خلال تصديها لهجوم لـ (داعش) على منطقة الحراريات شمال شرق بيجي.



واوضحت أن القوات العراقية قتلت في هجوم مباغت وضربات صاروخيه شنتها ضد معاقل للتنظيم في جبال مكحول سبعة مسلحين، فيما لاذ آخرون بالفرار.

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