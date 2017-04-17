تأهل مدارس صهاريج عدن والعيسي والفاروق والتعاون لدور الـ16 بدورة الألعاب المدرسية [17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:



تأهلت فرق مدارس عمر العيسي, صهاريج عدن, الفاروق، والتعاون إلى دور الـ16 لمنافسات كرة القدم السباعية ضمن دورة الألعاب المدرسية الأولى التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم.







جاء تأهل مدرسة العيسي من مديرية السبعين إثر تجاوزها اليوم مدرسة الإمارات من مديرية الثورة بتسعة أهداف دون رد، فيما فازت مدرسة صهاريج عدن من مديرية آزال على مدرسة خالد بن الوليد من مديرية التحرير بركلات الترجيح 3/ 2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما.







كما فازت مدرسة الفاروق من مديرية شعوب على مدرسة الشعب من مديرية الصافية بركلات الترجيح 3/1 عقب التعادل بهدفين لمثلهما، وتغلبت مدرسة التعاون من مديرية معين على مدرسة سام من مديرية آزال بركلات الترجيح 3/1 عقب التعادل السلبي دون أهداف.







وتتواصل منافسات الدور الأول لمسابقة كرة القدم السباعية غداً الثلاثاء بأربع مباريات يلتقي في الأولى مدرسة ابن الأمير بمديرية صنعاء القديمة مع مدرسة احمد فرج من مديرية السبعين، وتجمع الثانية مدرسة شمس العلوم بمديرية التحرير مع مدرسة الزبيري من مديرية الوحدة.







وفي المباراة الثالثة تلتقي مدرسة عمر بن عبدالعزيز من مديرية بني الحارث مع مدرسة اليرموك من مديرية شعوب، وتجمع المباراة الرابعة مدرسة الهندوانة من مديرية السبعين مع مدرسة سقطرى من مديرية بني الحارث.







وتقام منافسات كرة القدم السباعية للطلاب فقط بمشاركة 32 مدرسة تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.







في السياق ذاته انطلقت اليوم مسابقة الكرة الطائرة المخصصة للطالبات فقط بمشاركة فرق عشر مديريات وزعت على مجموعتين يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.







فضمن المجموعة الأولى تغلب فريق مدارس مديرية الصافية على فريق مدارس مديرية معين بشوطين نظيفين بواقع 25/ 19 و25/ 14، وفاز فريق مديرية الثورة على فريق مدارس مديرية صنعاء القديمة بشوطين دون رد 25/ 18 و25/ 14.







وفي المجموعة الثانية حقق فريق مدارس مديرية الوحدة فوزا مهما على مديرية شعوب بشوطين دون مقابل 25/ 21 و 25/ 12، وتغلبت مديرية آزال على مديرية السبعين (ب) بانسحاب الأخير.







وتتواصل منافسات المسابقة ذاتها غداً بإقامة أربع مباريات حيث تلعب ضمن المجموعة الأولى مباراتين تجمع الأولى مديرية الثورة ومديرية التحرير، وتلتقي في الثانية مديرية صنعاء القديمة مع مديرية الصافية، فيما تجرى في المجموعة الثانية مباراتان إذ تلعب مديرية بني الحارث مع شعوب، ومديرية آزال مع الوحدة.







كما انطلقت اليوم منافسات كرة الطاولة لفئة الطلاب بمباراة واحدة فاز فيها فريق مدارس مديرية شعوب على فريق مدارس مديرية التحرير 3/ صفر.

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