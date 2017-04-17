ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر [17/أبريل/2017] لندن – سبأ:

ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.



وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1288.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.20 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 1295.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة.



وتخلى المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه مع تعافي الدولار مقابل الين من أقل مستوى في خمسة أشهر عند 108.11 ين الذي سجله في وقت سابق اليوم .



وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1290.70 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 18.55 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 972 دولارا للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 791.80 دولار للأوقية.

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