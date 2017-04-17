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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 05:32:56م
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
تصدت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير نفذه العدو السعودي ومرتزقته بإتجاه علب في قطاع عسير رغم الإسناد الجوي الكثيف لطيران العدو السعودي.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.
إقتراب الإيطالية سكيافوني من نادي المائة الأوليات في كرة التنس
إقتربت الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني البالغة من العمر 37 عاماً من نادي المائة الأوليات في كرة التنس بارتقائها إلى المركز 104 في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين عن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات.
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  عربي ودولي
روسيا تؤكد عدم سماحها بتقويض جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية
[17/أبريل/2017] موسكو – سبأ:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تسمح بتقويض الجهود الرامية للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة في سورية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي في موسكو اليوم "يجب عدم إضاعة الوقت ولا سيما في ظروف تقع فيها العملية السياسية تحت التهديد بما في ذلك الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات وسعي الكثير من اللاعبين سواء في داخل سورية أو خارجها لاستغلال الوضع وتحميل المسئولية على الحكومة السورية".

وعن الاجتماع المزمع عقده في جنيف بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة قال لافروف "نخطط لإجرائه بعد الاجتماع القادم في أستانا ونأمل أن يجد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا موعداً مناسباً لاستئناف محادثات جنيف إذ تظهر تلميحات بأن المحادثات ستكون بعد شهر رمضان".

وكانت قد بدأت في جنيف في 23 مارس الماضي الجولة الخامسة من الحوار السوري بمشاركة وفد الحكومة السورية والوفود الأخرى وانتهت في 31 من الشهر نفسه بينما انتهت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من مارس الماضي بالاتفاق على جدول أعمال من أربع سلات أبرزها سلة مكافحة الإرهاب.
سبأ
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