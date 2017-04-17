روسيا تؤكد عدم سماحها بتقويض جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية [17/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تسمح بتقويض الجهود الرامية للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة في سورية.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي في موسكو اليوم "يجب عدم إضاعة الوقت ولا سيما في ظروف تقع فيها العملية السياسية تحت التهديد بما في ذلك الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات وسعي الكثير من اللاعبين سواء في داخل سورية أو خارجها لاستغلال الوضع وتحميل المسئولية على الحكومة السورية".



وعن الاجتماع المزمع عقده في جنيف بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة قال لافروف "نخطط لإجرائه بعد الاجتماع القادم في أستانا ونأمل أن يجد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا موعداً مناسباً لاستئناف محادثات جنيف إذ تظهر تلميحات بأن المحادثات ستكون بعد شهر رمضان".



وكانت قد بدأت في جنيف في 23 مارس الماضي الجولة الخامسة من الحوار السوري بمشاركة وفد الحكومة السورية والوفود الأخرى وانتهت في 31 من الشهر نفسه بينما انتهت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من مارس الماضي بالاتفاق على جدول أعمال من أربع سلات أبرزها سلة مكافحة الإرهاب.

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