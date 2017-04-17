ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 05:32:56م
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
تصدت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير نفذه العدو السعودي ومرتزقته بإتجاه علب في قطاع عسير رغم الإسناد الجوي الكثيف لطيران العدو السعودي.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.
إقتراب الإيطالية سكيافوني من نادي المائة الأوليات في كرة التنس
إقتربت الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني البالغة من العمر 37 عاماً من نادي المائة الأوليات في كرة التنس بارتقائها إلى المركز 104 في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين عن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات.
آخر الأخبار:
مدرسة عائشة بذمار تحتفل بتخرج دفعة رواد العلم من خريجات الثانوية العامة
مناقشة الجوانب المتصلة بمراقبة الأسعار ومنع تهريب الدواء
ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات
السلطات الافغانية تعلن مقتل جنرال في الجيش في كمين بمقاطعة قندوز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
[17/أبريل/2017] عسير - سبأ:
تصدت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير نفذه العدو السعودي ومرتزقته بإتجاه علب في قطاع عسير رغم الإسناد الجوي الكثيف لطيران العدو السعودي.

وأكد مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم، خلال عملية الزحف الفاشلة لهم من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية أحرقت آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في منفذ الخضراء، بالإضافة إلى إستهداف موقع سعودي في الربوعة بعدد من القذائف المدفعية.

ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة قنصت جندي سعودي في قرية الدفينية، بالإضافة إلى قصف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي التبة الحمراء والمنتزه بجيزان محققة إصابات مباشرة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مدرسة عائشة بذمار تحتفل بتخرج دفعة رواد العلم من خريجات الثانوية العامة
مناقشة الجوانب المتصلة بمراقبة الأسعار ومنع تهريب الدواء
توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
إحتفال بتخرج الدفعة الأولى من طالبات مجمع الشهيد محمد دارس بإب
وزير التعليم الفني يتفقد مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية
اجتماع برئاسة النقيب يناقش أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية 
السلطة المحلية بذمار تفرج عن 21 شخصاً تنفيذا لقرار العفو العام
الأرصاد يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا
وزير الخارجية يلتقي القائم باعمال السفارة الايرانية بصنعاء

العدوان السعودي على اليمن
توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[17/أبريل/2017]
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على محافظة تعز
[17/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by