قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير [17/أبريل/2017] عسير - سبأ:

تصدت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير نفذه العدو السعودي ومرتزقته بإتجاه علب في قطاع عسير رغم الإسناد الجوي الكثيف لطيران العدو السعودي.



وأكد مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم، خلال عملية الزحف الفاشلة لهم من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية أحرقت آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في منفذ الخضراء، بالإضافة إلى إستهداف موقع سعودي في الربوعة بعدد من القذائف المدفعية.



ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة قنصت جندي سعودي في قرية الدفينية، بالإضافة إلى قصف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي التبة الحمراء والمنتزه بجيزان محققة إصابات مباشرة.

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