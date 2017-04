Le ministre des Affaires étrangères rencontre le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Sana'a [17/أبريل/2017]





SANA'A, 17 Avril (SABA)- Le Ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf Abdullah a rencontré aujourd'hui à Sana'a l'ambassadeur par intérim de la République islamique d'Iran à Sana'a, M. Mohamed Farhat.



Au cours de la réunion, ils ont examiné des menaces militaires de la coalition de l'agression saoudo-américaine sur la côte ouest de notre pays, y compris en ce qui concerne la déclaration de la province de Hodeidah, comme une zone militaire, et les conséquences de cette mesure de doubler la détérioration de la situation de crise humanitaire à la suite de l'agression globale et du siège.



Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'escalade militaire dans le sud de la mer Rouge et Bab el Mandeb menacerait la paix et la sécurité internationales et le mouvement de la navigation internationale par les pays de l'Alliance de l'agression qui viole toutes les lois et les traités internationaux.



Pour sa part, le responsable iranien a souligné qu'il n'y a pas de solution à la situation au Yémen que par un dialogue pacifique et politique.



