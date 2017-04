Le gouverneur de Hodeïda rencontre des responsables humanitaires de l'ONU [17/أبريل/2017]



HODEIDA, 17 Avril (SABA) - Le gouverneur de Hodeïda, Hassan al-heej a discuté, lundi, avec les représentants des organismes humanitaires des Nations Unies, des efforts pour améliorer la situation dans le gouvernorat.



M. Al-heej a examiné la détérioration de la situation humanitaire dans la province, à cause de la poursuite de l'agression saoudienne, soutenue par les Américains et du siège commercial sur les ports de Hodeïda.



Il a appelé les organisations humanitaires internationales travaillant dans la province de coordonner les efforts avec les dirigeants de la province pour mettre en œuvre des projets humanitaires.



Les fonctionnaires des organisations internationales a informé le gouverneur sur les difficultés auxquelles sont confrontées les activités humanitaires et ont examiné le programme d'aide humanitaire en cours dans la province.



AS/AS



SABA