وزير الخارجية يلتقي القائم باعمال السفارة الايرانية بصنعاء [17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:



التقى وزير الخارجية الأخ المهندس هشام شرف عبدالله اليوم بصنعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء السيد محمد فرحات.



جرى خلال اللقاء استعراض التهديدات العسكرية لدول تحالف العدوان السعودي الامريكي على الساحل الغربي لبلادنا ومنها ما يتعلق بإعلان محافظة الحديدة منطقة عسكرية ، وتداعيات هذا الإجراء من مضاعفة تدهور الوضع الإنساني المتأزم نتيجة العدوان والحصار الشامل.



كما تم التأكيد على أن التصعيد العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة الدولية من قبل دول تحالف العدوان التي تنتهك كافة القوانين والمعاهدات الدولية.



وجدد وزير الخارجية موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المبدئي نحو السلام طالما سيكون سلام عادل ومشرف للشعب اليمني.



من جهته أكد القائم بالإعمال الإيراني بأن لا حل للوضع في اليمن إلا عبر الحوار السياسي السلمي.

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