محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

واصل رجال الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان بحق اليمن وشعبه.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ ان مدفعية الجيش واللجان دكت تحصينات وتجمعات الجيش السعودي في موقع الشبكة في جيزان , وتم تدمير آليتين بعبوتين ناسفتين ومقتل 11 عسكريا سعوديا كانوا على متنهما في موقع حبس , كما قصفت المدفعية موقع ملحمة بجيزان ما ادى الى اشتعال النيران في مخزن للسلاح بالموقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي و تدمير آليتين سعوديتين وإحراق طقمين .



وفي عسير قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة ومنفذ علب والشبكة وقيادة حرس الحدود وموقع مستحدث خلف الشعبة محققة اصابات مباشرة , فيما تم قصف مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف موقع المسيال ,كما تم استهداف مرابض المدفعية في السديس وموقع الضبعة ورقابة قيادة عليب في نجران .



وأكد المصدر مقتل عدد من المرتزقة بينهم محمد محمد ردمان قائد سرية للمرتزقة شمال صحراء ميدي في قصف للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم وتحصيناتهم في التبة الحمراء شمال صحراء ميدي ,ودمرت آلية عسكرية لمرتزقة في صحراء ميدي قبالة جيزان .



وأوضح المصدر ان مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة باتجاه المعهد في مديرية مقبنة بمحافظة تعز, ودمرت مدرعة تابعة للمرتزقة باتجاه منطقة الغيبر , كما تم تفجير طقم محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة شرق المخا .



ولفت المصدر الى انه تم قنص اثنان من المرتزقة في منطقة وقز بالمصلوب في الجوف وقنص آخر بتبة فاطم في حريب القراميش في محافظة مأرب .



ونوه المصدر الى ان ابطال الجيش واللجان الشعبية افشلوا زحف للمرتزقة باتجاه التبة الحمراء بمنطقة كرش بمحافظة لحج , كما تم قنص احد المرتزقة في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ