[17/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية كمية من الحشيش بمحافظة صعده واثنين من المتهمين بتجارته في محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تم ضبط المتهمين بمديرية سنحان محافظة صنعاء وبحوزتهما مبلغ 4500 ريال سعودي , لافتا إلى أن التحقيقات معهما كشفت قيامهما بالاتجار بالحشيش و تم إحالتهم للإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمدينة صعده ضبطت 10 كيلو جرام حشيش على متن سيارة شاص وتم التحفظ على المتهمين مع الحشيش المضبوط والسيارة للإجراءات القانونية.
سبأ