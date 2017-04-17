رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرب أرسنال يساند مدافعه بليرين لندن – سبأ :

دافع مدرب أرسنال أرسين فينغر عن مدافع الفريق هيكتور بليرين قائلًا إنه لا يستحق الانتقادات التي وجهت له عقب الخسارة 3-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.



ويتراجع أرسنال الذي يأتي حاليًا في المركز السابع في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.



وابتعد بليرين لشهر خلال نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل قبل أن تعاوده نفس الإصابة في يناير ما تسبب في غيابه عن صفوف أرسنال في الانتصار على بريستون نورث أند في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي الفوز على سوانزي سيتي في الدوري.



وقال فينغر عن مدافعه "أعتقد أنه يحاول الآن التركيز ثانية على المهم، وهو الدفاع بشكل جيد، كان من المهم أيضًا أنه تمكن من إكسابنا مزية إضافية بالتقدم إلى الأمام".



وحث فينغر فريقه بالرد على هزيمة بالاس، وطالب بالتوحد بين الجماهير والنادي قائلًا " الجماهير تريد البقاء خلف الفريق والطريقة التي سنرد بها في الملعب ستحدد نهج الجماهير.



ويحل أرسنال ضيفًا على ميدلسبره، صاحب المركز قبل الأخير اليوم الاثنين.

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ