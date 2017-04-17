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1300 أسير فلسطيني يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
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1300 أسير فلسطيني يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
[17/أبريل/2017]
رام الله – سبأ :

بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.

وأخرج الأسرى في سجون (عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع)، جميع الأطعمة الموجودة في غرفهم، وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع في بيان له إن أكثر من 1300 أسير في مختلف سجون الاحتلال يخوضون الاضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.

وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، داعيا الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية للمشاركة بفعاليات ومساندة الأسرى، ومؤسسات حقوق الإنسان لإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي، وكشف مخالفاتها للقانون في معتقلاتها.

وأكد قراقع أهمية هذا الإضراب، الذي يقوده الأسير مروان البرغوثي، مضيفا “القائد البرغوثي يحظى بشعبية واسعة ليس لدى الأسرى وجماهير الشعب الفلسطيني وحسب، بل لدى مؤسسات حقوقية عالمية، وأصبح أحد أحرار العالم”.

وأوضح ان مطالب الأسرى تتمثل في إنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى، وتحسين ملف الزيارات، وانهاء سياسة الإهمال الطبي، اضافة الى مطالب اخرى متعددة .

ويذكر أن عدد الإضرابات الجماعية التي نفذتها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، بلغ 23 إضراباً، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر 63 يوماً، مع التأكيد أنه ومنذ عام 2012، نفذ الأسرى خاصة الإداريون عشرات الإضرابات الفردية، والتي ما زالت مستمرة.

سبأ
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