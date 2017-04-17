محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة العليا للأدوية تقر تجهيز قائمة أسعار لأكثر من ألف صنف صنعاء - سبأ:

أقر اجتماع عقد في الهيئة العليا للأدوية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد المداني تجهيز قائمة أسعار لأكثر من ألف صنف دوائي متداول وبما يتناسب مع أسعار الصرف وإشهارها رسميا.



كما أقر الاجتماع الذي ضم إدارات الرقابة والتسعيرة ، الصناعة المحلية ، الشؤون القانونية ، مفتشي الرقابة إحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إرفاق التقارير الميدانية المرفوعة من إدارة الرقابة والتفتيش وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.



وناقش الاجتماع آلية التظلمات وضبط التسعيرة الدوائية من خلال الفواتير والمرفقات والحد من التلاعب بأسعار الأدوية واستغلال حاجة المواطن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء العدوان وحصاره الجائر .



وفي الاجتماع وجه رئيس الهيئة العليا للأدوية إدارة الصناعة المحلية التواصل مع المصانع المحلية لإحضار قوائم بالأسعار مختومة من الشركات ، وعدم التهاون في المهام والمسؤوليات الموكلة لكل إدارة باعتبار الهيئة جهة وطنية خدمية وتحمل على عاتقها حياة ملايين المواطنين.

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ