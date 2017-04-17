ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 12:52:47م
بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير
طالب المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس اليوم بشارع المطار بصنعاء، بضرورة التصدي الحازم والعاجل للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير، بإعتباره واجب ملح لا تهاون فيه أو مساومة.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
وزير الصحة يتفقد أحوال الجرحى من رجال الجيش واللجان بهيئة مستشفى الثورة ومستشفى الشرطة
ضبط كمية من الحشيش بصعدة ومتهمين بتجارته في صنعاء
مدرب أرسنال يساند مدافعه بليرين
1300 أسير فلسطيني يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
نمو الاقتصاد الصيني بنسبة /9ر6/ بالمائة
[17/أبريل/2017]
بكين – سبأ :
سجل الاقتصاد الصيني نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة /9ر6/ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم، إلى أن النمو أعلى بكثير من الهدف للعام الكامل والمحدد بنسبة /5ر6/ بالمائة والنمو المسجل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة /8ر6/ بالمائة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي/ 18.07 تريليون يوان/ أي ما يعادل /نحو 2.63 تريليون دولار أمريكي/ خلال الربع الأول من العام الحالي.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
روسيا ترفع احتياطياتها من الذهب بـ7 مليارات دولار في 2017
توقعات بتباطؤ نمو الإيرادات المالية الصينية خلال الربع الثاني من 2017م
ارتفاع قيمة التداول بسوق مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري
ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي بتونس
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
الصين تعتزم إنشاء 10 شركات فحم عملاقة عبر عمليات اندماج
انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس للشهر الثاني على التوالى
تراجع مؤشرات الأسهم الصينية
استقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على محافظة تعز
[17/أبريل/2017]
مصرع 15 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بمديرية صرواح بمأرب
[16/أبريل/2017]
تدمير طقم ومدرعة لمرتزقة العدوان في المخا بتعز
[16/أبريل/2017]
بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير
[16/أبريل/2017]
وقفات إحتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد بإستمرار العدوان
[16/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by