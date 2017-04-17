اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة /9ر6/ بالمائة بكين – سبأ :

سجل الاقتصاد الصيني نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة /9ر6/ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأشارت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم، إلى أن النمو أعلى بكثير من الهدف للعام الكامل والمحدد بنسبة /5ر6/ بالمائة والنمو المسجل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة /8ر6/ بالمائة.



وبلغ الناتج المحلي الإجمالي/ 18.07 تريليون يوان/ أي ما يعادل /نحو 2.63 تريليون دولار أمريكي/ خلال الربع الأول من العام الحالي.

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ