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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 11:03:46ص
بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير
طالب المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس اليوم بشارع المطار بصنعاء، بضرورة التصدي الحازم والعاجل للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير، بإعتباره واجب ملح لا تهاون فيه أو مساومة.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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  عربي ودولي
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
[17/أبريل/2017]
عمان – سبأ:
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية في كوريا الجنوبية، فإن حاملة الطائرات الأميركية “كارل فينسون” ستدخل مياه بحر اليابان بحلول الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بالإضافة إلى حاملتي الطائرات “رونالد ريغان” و”نيميتز”.

وأشارت المصادر الكورية الجنوبية إلى أن “الولايات المتحدة تبحث مع حكومة سيؤول اجراء مناورات مشتركة بمشاركة المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات”، لافتة الى أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب من خلال هذه الخطوات تعرض عزمها على ردع كوريا الشمالية.

سبأ
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