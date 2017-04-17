عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا عمان – سبأ:

تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية في كوريا الجنوبية، فإن حاملة الطائرات الأميركية “كارل فينسون” ستدخل مياه بحر اليابان بحلول الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بالإضافة إلى حاملتي الطائرات “رونالد ريغان” و”نيميتز”.



وأشارت المصادر الكورية الجنوبية إلى أن “الولايات المتحدة تبحث مع حكومة سيؤول اجراء مناورات مشتركة بمشاركة المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات”، لافتة الى أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب من خلال هذه الخطوات تعرض عزمها على ردع كوريا الشمالية.

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ