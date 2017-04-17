ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 11:03:46ص
بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير
طالب المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس اليوم بشارع المطار بصنعاء، بضرورة التصدي الحازم والعاجل للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير، بإعتباره واجب ملح لا تهاون فيه أو مساومة.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
استفادة 140 طالبة نازحة من مشروع العون المباشر لتأثيث السكن الجامعي في إب
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على محافظة تعز
ضبط 160 متهماً ومشتبهاً به في قضايا مختلفة خلال يومين في عدة محافظات
استشهاد أحد عناصر كتائب /القسام/ في انهيار نفق للمقاومة شرق غزة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
استشهاد أحد عناصر كتائب /القسام/ في انهيار نفق للمقاومة شرق غزة
[17/أبريل/2017]
غزة – سبأ :
أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ فجر اليوم استشهاد أحد عناصرها بانهيار نفق للمقاومة في شرق قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن المدعو "أنس أبو شاويش" ( 20 عاما ) من حي التفاح شرق مدينة غزة استشهد في انهيار نفق للمقاومة.

يشار إلى أن العشرات من الشبان لقوا حتفهم وأصيبوا داخل أنفاق في قطاع غزة، خلال الفترات الماضية.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين من طولكرم بينهم أسير محرر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بهاء عماد قعدان من مدينة طولكرم، وربيع أحمد فرخ من قرية فرعون بعد أن داهمت منزليهما، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المواطن حاتم محمد غانم من بلدة دير الغصون، أثناء تواجده في أراضي الـ1948.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
مجلس صيانة الدستور في إيران يبدأ دراسة أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية
انتهاء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا
بيونغ يانغ تعلّق على نبأ إطلاق الصاروخ الباليستي
رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي يصل أفغانستان
مصرع نحو 8 أشخاص جراء فيضانات عارمة وسط الفلبين
البنتاغون الأمريكي يؤكد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ
مصرع 42 شخصاً وفقدان ستة آخرين جراء السيول في إيران
توقف محطة الكهرباء في غزة عن العمل نهائيا
مصابين اثر إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على محافظة تعز
[17/أبريل/2017]
مصرع 15 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بمديرية صرواح بمأرب
[16/أبريل/2017]
تدمير طقم ومدرعة لمرتزقة العدوان في المخا بتعز
[16/أبريل/2017]
بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير
[16/أبريل/2017]
وقفات إحتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد بإستمرار العدوان
[16/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by