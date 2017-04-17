عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد أحد عناصر كتائب /القسام/ في انهيار نفق للمقاومة شرق غزة غزة – سبأ :

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ فجر اليوم استشهاد أحد عناصرها بانهيار نفق للمقاومة في شرق قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان لها إن المدعو "أنس أبو شاويش" ( 20 عاما ) من حي التفاح شرق مدينة غزة استشهد في انهيار نفق للمقاومة.



يشار إلى أن العشرات من الشبان لقوا حتفهم وأصيبوا داخل أنفاق في قطاع غزة، خلال الفترات الماضية.



من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين من طولكرم بينهم أسير محرر.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بهاء عماد قعدان من مدينة طولكرم، وربيع أحمد فرخ من قرية فرعون بعد أن داهمت منزليهما، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المواطن حاتم محمد غانم من بلدة دير الغصون، أثناء تواجده في أراضي الـ1948.

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ