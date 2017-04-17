محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يدعو للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلة صنعاء - سبأ:

دعا المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة و تجويع الشعب اليمني " .



كما دعا المجلس في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء قبائل وقيادات محافظات صنعاء ، المحويت ، الحديدة إلى دعم المسيرة عند مرورها من مناطقهم وحتى وصولها إلى ميناء الحديدة حيث ستنطلق الأربعاء المقبل من أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء إلى الميناء.



وحمّل المجلس بريطانيا وأمريكا مسئولية دعم ومساندة قوات تحالف العدوان في عملهم الإجرامي الذي يستهدف ميناء الحديدة البوابة الوحيدة لدخول المواد الغذائية وشريان الحياة لأكثر من عشرين مليون نسمة.



وطالب المجلس الأعلى المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية القيام بواجبها الإنساني وتحذير دول تحالف العدوان ومن يساندها من الاقتراب أو المساس بميناء الحديدة ، داعياً شعوب العالم الحرة إلى الخروج ضد كل قوى الطاغوت والإجرام التي تريد إبادة الشعب اليمني جوعا بإغلاق الميناء .

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ