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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 11:03:46ص
بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير
طالب المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس اليوم بشارع المطار بصنعاء، بضرورة التصدي الحازم والعاجل للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير، بإعتباره واجب ملح لا تهاون فيه أو مساومة.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
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مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
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  محلي
المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يدعو للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلة
[17/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
دعا المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة و تجويع الشعب اليمني " .

كما دعا المجلس في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء قبائل وقيادات محافظات صنعاء ، المحويت ، الحديدة إلى دعم المسيرة عند مرورها من مناطقهم وحتى وصولها إلى ميناء الحديدة حيث ستنطلق الأربعاء المقبل من أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء إلى الميناء.

وحمّل المجلس بريطانيا وأمريكا مسئولية دعم ومساندة قوات تحالف العدوان في عملهم الإجرامي الذي يستهدف ميناء الحديدة البوابة الوحيدة لدخول المواد الغذائية وشريان الحياة لأكثر من عشرين مليون نسمة.

وطالب المجلس الأعلى المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية القيام بواجبها الإنساني وتحذير دول تحالف العدوان ومن يساندها من الاقتراب أو المساس بميناء الحديدة ، داعياً شعوب العالم الحرة إلى الخروج ضد كل قوى الطاغوت والإجرام التي تريد إبادة الشعب اليمني جوعا بإغلاق الميناء .

سبأ
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