La Cour continue à juger les cellules terroristes pro-saoudiens à Sana'a [16/أبريل/2017]







SANA'A, 16 Avril (SABA)- La cour initiale, présidée par le juge Abdu Rajeh, a pprouvé dimanche permettant les demandeurs de soumettre leur cas au tribunal et de reporter le procès des accusés dans les cellules terroristes du Parti d'Islah jusqu'après la fête judiciaire.







La troisième session du procès a été témoin d'un examen de la défense de l'accusé, sauf l'avocat d'un des accusés, la présentation des objections illégales et la perpétration d'un acte illégal en contact avec l'accusé afin de perturber le procès.







Sur la séance d'aujourd'hui, le tribunal a continué à écouter les preuves présentées par l'accusation et le témoignage des accusés enregistrés en vidéo et audio, et il a également approuvé l'adhésion d'un certain nombre de victimes dans les crimes de la cellule à la demande de droit privé.







La cellule dont l'affaire était dans la cour a été impliqué dans un certain nombre d'activités criminelles, y compris des assassinats, la détonation d'engins explosifs improvisés, les coordonnées de surveillance des institutions gouvernementales et civiles et des installations, et de les envoyer à la force aérienne de l'agression saoudienne qui a tué plus de 12000 civils, la plupart des enfants et des femmes depuis 2015.







