Manifestation massive à Sana'a pour dénoncer les agents des saoudiens et la cinquième colonne [16/أبريل/2017]







SANA'A, 16 Avril (SABA)- Des milliers de Yéménites ont organisé un rassemblement de masse, dans la capitale Sana'a, pour appeler le Conseil politique suprême et le gouvernement actuel au Yémen de déclarer un état d'urgence.







Le dimanche après-midi, la ville de Sana'a a été témoin d'un rassemblement de masse organisée le long de la rue d'Al-Matar (aéroport), au nord de la capitale, pour dénoncer la cinquième colonne et les agents de la coalition del'agression dirigée par l'Arabie, sa longue guerre depuis trois ans sur le Yémen.



La grande manifestation a été organisée sous le slogan « contre les agents des saoudiens et la cinquième colonne », dans laquelle les différentes forces politiques contre la guerre saoudienne ont participé à cette manifestation.



Les manifestants ont scandé plusieurs slogans contre les agents pro-saoudiens et la cinquième colonne et l'événement comprenait un certain nombre de discours soulignant la nécessité d'unir le front intérieur pour faire face à la guerre saoudienne, ses espions et la cinquième colonne.







"Ceci est notre terre et noter pays, il est le devoir de tout patriote avec honneur et dignité pour protéger sa terre et la souveraineté de son pays », dit un cheikh yéménite nommé Anam dans son discours aux masses.







"Seul un traître sans dignité auto accepte de vendre sa terre et son peuple ", a –t-il poursuit.







" Notre devoir national ne sera pas ignoré, peu importe quels sont les défis, " a-t-il dit.







" La civilisation du Yémen occupe une place importante dans les profondeurs de l'histoire depuis plus de cinq mille ans. Sur cette terre yéménite, grands royaumes ont été établis alors que nos voisins ont bu l'urine de chameau », montrant les pays du Golfe et l'Arabie qui participent à la guerre contre le Yémen.



Il a confirmé que la guerre saoudienne n'a pas de succès dans la réalisation de ses objectifs dans sa guerre contre le Yémen, et elle est maintenant donner un autre essai en utilisant la cinquième colonne.



Le communiqué publié par la manifestation a déclaré qu'il doit y avoir prise de conscience en ce qui concerne le danger de la cinquième colonne, appelant le Conseil politique suprême et le gouvernement de déclarer un état d'urgence et de maintenir la sécurité intérieure.







Les masses yéménites ont conclu leur démonstration en affirmant qu'ils feront face à des agents de la guerre saoudiens et travailleront à les exposer et de les mettre à l'essai.







