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محافظ الحديدة يناقش مع مسئولي المنظمات الدولية جهود تحسين الأوضاع الإنسانية بالمحافظة
[16/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 ناقش محافظ الحديدة حسن الهيج اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بالحديدة مع مسئولي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، جهود المنظمات الدولية لتحسين الوضع بالمحافظة والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المجالات الإنسانية.

واستعرض المحافظ الهيج الوضع الذي تمر به المحافظة جراء إستمرار العدوان والحصار على المنافذ والآثار التي نتجت عنهما وتسببت في توقف مختلف الأنشطة الخدمية والإنسانية في الحديدة.

ودعا المنظمات الدولية العاملة بمحافظة الحديدة إلى تنسيق الجهود مع قيادة المحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية والإنسانية بما يمكن المحافظة من توجيه تلك المشاريع لمنفعة المواطنين.

وناشد محافظ الحديدة المنظمات الدولية والإنسانية بالتفاعل مع دعوات المحافظة لإعتماد المشاريع الإنسانية المختلفة وتسخيرها أو تحويل بعض المشاريع التي قد اعتمدت ولن تستفيد منها المحافظة إلى مشاريع تخدم المواطن والأخذ بعين الإعتبار دعم قطاعات المياه والصرف الصحي ومكافحة السرطان والحروق والنازحين بالمشتقات النفطية بما يمكن تلك القطاعات من الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

فيما قدم مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر الرازحي نبذة عن الأحداث التي تتعرض لها اليمن والنتائج التي ترتبت عليها والآثار السلبية التي عكستها على محافظة الحديدة جراء النزوح المتزايد من المحافظات الأخرى.

وطالب بإمكانية تحويل بعض المشاريع من مشاريع توعوية إلى مشاريع خدمية تصب في مصلحة المواطن .

وكان مسئولي الكتل في المنظمات وممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة قد استعرضوا الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات في المجال الإنساني سواء بالمحافظة أو المديريات.

وأشاروا إلى أن شركاء العمل الإنساني بالمنظمات يبذلون جهودا في تخفيف معاناة آلاف المواطنين .. مطالبين قيادة المحافظة بالتعاون في تسهيل وتذليل الصعاب أمام الفرق الميدانية بما يمكنها من القيام بمهامها وعملها على أكمل وجه.

سبـأ
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