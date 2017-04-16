محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد حاتم الخاوي صنعاء - سبأ :



نعى مجلس الشورى عضو المجلس محمد حاتم الخاوي بعد معاناة مع المرض.



ونوه رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان بمناقب الفقيد الراحل ومواقفه الوطنية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية المباركة وإسهامه في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد.



وأشار بيان صادر عن المجلس تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الفقيد المناضل اللواء محمد الخاوي ولد عام 1942م ونشأ في مدينة صنعاء، ثم التحق بالكلية الحربية, وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية, كما إلتحق في فترة لاحقة بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء, وظل يدرس فيها ثلاث سنوات, ثم التحق بمعهد العلوم الإدارية, وحصل على دبلوم سكرتارية.



واستعرض البيان دور المناضل الخاوي في ثورة 26 سبتمبر من خلال عمله كضابط تدريب في القوات المسلحة عام 1380هـ/1960م في مدينة تعز, وانضم إلى الثوار المعارضين للحكم الإمامي, وشارك معهم في تأسيس تنظيم (الضباط الأحرار) في مدينة تعز.



وتطرق البيان إلى ما شغله الفقيد من مواقع عسكرية مهمة عقب إعلان الجمهورية عام 1382هـ/1962م حيث عيَّن قائدًا للحرس الوطني وسلاح الحدود, ثم قائدًا عسكريًّا للمنطقة الشمالية الغربية, ثم مديرًا عامًّا لتسليح الجيش, قبيل اعتقاله مع مجموعة سياسيين وعسكريين ضمن الحكومة اليمنية بالقاهرة عام 1966م.



وذكر البيان أن الفقيد الخاوي اختير عقب الإفراج عنه قائدًا لسلاح المدفعية, ثم مديرًا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة, ثم مشرفًا عامًّا على الإذاعات المسموعة, ثم قائدًا للمنطقة المركزية وقصر السلاح, ثم قائدًا للواء إبّ, ثم نائبًا أولاً لرئيس أركان حرب القوات المسلحة, ثم تعيَّن سنة 1389هـ/1969م بقرار جمهوري قائمًا بإختصاصات وزير الداخلية، ثم استقر في العمل كوكيل لوزارة الصحة من عام 1971م وكذا رئاسة جمعية الهلال الأحمر.



ولفت البيان إلى تسمية الفقيد عام 1977م سفيرًا لليمن في جمهورية ألمانيا, ثم سفيرًا لليمن في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1982م, وسفيرًا غير مقيم في كل من بولندا, ورومانيا، ثم عاد إلى العمل بالداخل عام 1414هـ/1994م حيث تعيَّن محافظًا لمحافظة الحديدة، وفي عام 2001م تعيَّن عضوًا في مجلس الشورى.



وحصل الفقيد الخاوي على عدد من الأوسمة والشهادات التقديرية؛ منها: وسام (مأرب), ووسام (الوحدة), ووسام (الاستقلال), ووسام (الشجاعة), ووسام (الشرف).



وأشاد البيان بإسهامات الفقيد في فعاليات مجلس الشورى من خلال عضوية اللجنة المالية .. منوها بما اتسم به الفقيد من صفات طيبة ومزايا إنسانية عرفها عنه زملاؤه وأصدقاؤه وكل عارفيه.



وعبر البيان باسم رئيس مجلس الشورى وكافة أعضاء المجلس عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه .. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [16/أبريل/2017]سبـأ