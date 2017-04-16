بيان المسيرة الجماهيرية يؤكد أهمية التصدي الحازم للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير طالب المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس اليوم بشارع المطار بصنعاء، بضرورة التصدي الحازم والعاجل للطابور الخامس دون أي هوادة أو تأخير، بإعتباره واجب ملح لا تهاون فيه أو مساومة.