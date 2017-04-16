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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 08:28:03م
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مناقشة سير العملية التعليمية والإستعدادات للإمتحانات النهائية بإب
[16/أبريل/2017]
إب - سبأ :

 ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، سير العملية التعليمية بالمحافظة والإجراءات الكفيلة بإنجاح العام الدراسي الجاري.

وإستعرض الإجتماع بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي ونائبه محمد لطف المتوكل، الإستعدادات والتحضيرات الجارية للإمتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم .

كما استعرض الإجتماع تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة الإشكالات التي حدثت بمجمع السعيد التربوي نهاية الأسبوع الماضي وسبل تعزيز العملية التعليمية وتحسين الأداء.

وثمن المحافظ صلاح جهود مكتب التربية والكادر التعليمي بمجمع السعيد ومدارس المحافظة لإنجاح العملية التعليمية وصولا للإمتحانات النهائية رغم إستمرار العدوان والحصار.

وأكد أن الكادر التربوي والتعليمي يحظى بتقدير وإعتزاز كافة أبناء المحافظة وأولياء الأمور لحرصهم وتفانيهم على مواصلة مهامهم وتعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.

وحث المحافظ صلاح الإدارة التربوية على توفير كافة الإحتياجات والمستلزمات الضرورية لتنفيذ الإمتحانات وإنجاحها.

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