محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات إحتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد بإستمرار العدوان ريمة - سبأ :



نظم طلاب وطالبات مدارس العلا والفتح والعائدون بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحصار الجائر.



واستنكر المشاركون في الوقفات بحضور القيادات التربوية بالمديرية الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والتي يندى لها جبين الإنسانية .



وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار المفروض على اليمن لأكثر من عامين .



وأكد طلاب وطالبات المدارس إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان الذي يسعى لتعطيل وإفشال التعليم في اليمن.



وحملوا دول العدوان مسؤولية إستهداف المدارس والمنشآت التعليمية والتربوية في مختلف محافظات الجمهورية

سبـأ [16/أبريل/2017]سبـأ