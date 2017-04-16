محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي مفتي المحافظة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء إب - سبأ :



التقى محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم عدد من أصحاب فضيلة العلماء والخطباء بالمحافظة.



ناقش اللقاء بحضور العلامة مفتي المحافظة الدكتور عبده عبدالله الحميدي وخطيب جامع الرحمن بإب العلامة محمد المهدي، المواضيع المتصلة بدور العلماء في تنوير وتبصير المجتمع بأمور الدين والدنيا وأهمية تحصين المجتمع من الفتن وإثارة النعرات والخلافات.



وأقر اللقاء خطة مكتب الأوقاف والمتعلقة بدور العلماء في تعزيز وتنوير المجتمع والتوعية بأهمية ترسيخ قيم المحبة والأخوة وجمع الكلمة والمساهمة في حفظ الأمن والإستقرار بالمحافظة .



وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح دور العلماء في قول كلمة الحق وترسيخ قيم ومبادئ الإخاء وتعزيز التلاحم والإصطفاف خلال المرحلة الراهنة بما يحفظ الأمن والإستقرار.



وأشار إلى أن العلماء يعتبرون المرجع في كل ما يتعلق بتنفيذ شرع الله وأحكامه .. وقال " نفتخر ونعتز بكم ونعتبركم قدوتنا لأنكم جنبتم المحافظة الفتنة والإقتتال من خلال بيان العلماء وأعنتمونا في تسيير شئون المحافظة والحفاظ عليها ".



وحث المحافظ صلاح على ضرورة بذل مزيد من الجهود والتوعية والإرشاد لكل ما يصلح البلاد وشؤون العباد وخاصة خلال الفترة الراهنة نتيجة ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



فيما أوضح أصحاب الفضيلة العلماء أن المسىولية الدينية والوطنية تحتم على الجميع الوقوف أمام ما يخالف شرع الله وأحكامه والعقيدة الإسلامية ومحاربة البدع والخرافات والأفكار الهدامة التي تضر المجتمع .



وثمنوا دور قيادة المحافظة وتجاوبها المستمر مع العلماء والخطباء لما فيه مصلحة أبناء المحافظة.



حضر اللقاء أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكلا المحافظة عبدالحميد الشاهري والدكتور اشرف المتوكل ورئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عبداللطيف المعلمي وعدد من المسئولين بالمحافظة ومكتب الأوقاف.

سبـأ [16/أبريل/2017]سبـأ