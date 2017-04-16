محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد الجلسة الثانية في قضية خلية الإغتيالات والتفجيرات



عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الجلسة الثانية في قضية خلية الإغتيالات والتفجيرات بالعاصمة صنعاء.





واستمعت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة إلى عدد من المجني عليهم وأخذ البيانات عنهم.. فيما تابعت النيابة طرح أدلتها.



وأجلت المحكمة الجلسة لإستكمال النيابة طرح ما لديها من أدلة وتقديم المجني عليهم ومحاموهم لدعواهم الخاصة في القضية بعد الإجازة القضائية عقب عيد الفطر المبارك.



وكان قرار الاتهام المقدم من النيابة اتهم التالية أسماءهم:



1) نصر محمد محمد السلامي، 42 سنة، موظف بكاك بنك الإسلامي ، مقيم بحارة التوبة مذبح الأمانة، محبوس .



2) يوسف صالح علي محمد البواب، 41 سنة، دكتور في في كلية اللغات بجامعة صنعاء، مقيم سواد حنش، محبوس .



3) خالد داوود أحمد النهاري، 38 سنة، مدير مدرسة الفتح ، مقيم شارع تونس بالأمانة، محبوس



4) معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان الكنية هاشم وقائد، 23 سنة، طالب، مقيم في السنينة الأمانة ، محبوس



5) وليد قاسم قاسم عبد الله الزين الكنية(طارق)، 25 سنة، موظف، مقيم شارع 30 حي الجوية الأمانة، محبوس



6) قابوس يوسف حيدر ثابت الشامي وكنيته (وليد – عزام)، 23 سنة، طالب، مقيم الجراف الأمانة، محبوس .



7) صدام حسين حزام الروحاني، 26 سنة، عامل في محل بهارات ، مقيم الحصبة خلف وزارة الصحة، محبوس .



8) محمد عبده علي سعد الرياشي، 25 سنة، طالب، مقيم الحصبة الأمانة، محبوس .



9) سعد حسن محمد النزيلي، 48 سنة، موظف بمكتب التربية، مقيم في الستين الأمانة، محبوس .



10) يونس سنان قائد علي الجرادي، 20 سنة، طالب، مقيم في حارة الفتح بني حوات الأمانة، محبوس



11) محمد إبراهيم إسماعيل الأهدل، 35 سنة، صاحب محل عسل ش الرقاص الأمانة ، محبوس



12) رائد محمد حيدر الرميش، 33 سنة، بدون عمل، مقيم شارع هائل الأمانة، محبوس



13) عبد الله علي حسين المسوري، 23 سنة، طالب ، شارع النصر جولة آية الأمانة ، محبوس



14) يوسف محمد عبد الله الحوري، 21 سنة، طالب، المطار بني حوات الأمانة ، محبوس



15) صدام محمد محمد علي دخان، 21 سنة، خطاط، مقيم خلف وزارة الكهرباء بالأمانة، محبوس .



16) نبيل علي راشد العنسي، 27سنة، طالب ، مقيم في حارة المجد شارع خولان الأمانة، محبوس .



17) عثمان عبده حزام عبدالله النويرة الكنية (أصيل ، الشمة) ، 19 سنة، طالب، مقيم حي شملان الأمانة، محبوس .



18) مفضل محمد علي أدهم علي الشرفي الكنية (صقر - تركي)، 23سنة، عامل، مقيم الأمانة ، محبوس .



19) ماجد صالح أحمد الجوداوي الكنية(ماجد)، 27 سنة، عامل ، مقيم بضلاع همدان م/صنعاء ، محبوس



20) حسام عبد الولي أحمد المعلمي (المكنى حمزة)، 20 سنة، طالب، مقيم بني حوات الأمانة، محبوس



21) رأفت أمين هزاع الحميري، 27 سنة، جندي في القوات الجوية ، مقيم في بني حوات الأمانة، محبوس.



22) عبدالله محمد غالب روبع ، 22 سنة ، طالب ، مقيم ش مأرب الأمانة ، محبوس .



23) محمد عبد الوهاب مهدي أحمد الحداد وكنيته (حسين – قسام)، 20 سنة، طالب، مقيم شملان الأمانة، محبوس



24) عزام عبد الغني علي الضبيبي، 19سنة، طالب، مقيم في شملان الأمانة، محبوس



25) همدان محمد محمد الصيفي الكنية (مصعب، ريان) 22 سنة، عسكري، مقيم حارة 22 مايو شملان الأمانة، محبوس



26) محمد علي محمد أحمد الشيبري، 25 سنة، طالب، مقيم بحارة الخير الستين الأمانة، محبوس .



27) محمد محسن مجمل نايف عشال، كنيته (سحلول)، 25سنة، عامل، مقيم بني حوات الأمانة، محبوس



28) يوسف ناصر أحمد الكميم، كنيته (نزار)، 28 سنة، طالب، مقيم في شارع خولان الأمانة، محبوس



29) بشير مقبل محمد فرحان، 29سنة، جندي، مقيم في الجراف حارة خزائن المطهر الأمانة، محبوس



30) محمد يحيى محمد حسين عكيري، 45 سنة، موجه في التربية م/حجة ، مقيم أفلح اليمن م/حجة، محبوس



31) نجم الدين محمد ناصر الذيب ، 25 سنة ، طالب ، مقيم شارع 16 هائل الأمانة ، محبوس .



32) عبدالله عبد الباسط محمد الشامي، 23 سنة، جندي مقيم في الستين حي النهضة الأمانة، محبوس



33) عبدالعزيز أحمد محمد الحكمي ، 30 سنة ، صيدلي ، مقيم الحصبة خلف وزارة الصحة الأمانة ، محبوس .



34) محمد عبدالله أحمد حسين الجوفي الكنية( عبد الخالق الجوفي) 24 سنة، موظف ، مقيم القاع الأمانة، محبوس



35) محمد صالح أحمد مياس، 31 سنة، مهندس إلكترونيات مقيم دار سلم الأمانة، محبوس



36) محمد حزام أحمد حسين اليمني، 32 سنة، موظف مقيم السنينة حارة علي راجح الأمانة، محبوس .



لأنهم خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017م بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة :-



أولاً: المتهمون من الأول وحتى السادس والثلاثين:



-اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية و أحداث التفجيرات والاغتيالات في العاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من أموال وأسلحة متنوعة أوالي ومسدسات كاتم صوت ومتفجرات وعبوات ناسفة ووسائل النقل من سيارات ودراجات نارية وأجهزة اتصال وتواصل (كمبيوترات وتلفونات وحضور دورات تدريبية ) وتوزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية وشخصيات اجتماعية ومنشئات عسكرية وأمنية نتج عنها وترتب عليها تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر ونفذوا الأفعال المجرمة التالية:-



1) عملية اغتيال العميد عبدالله مصلح حيدر الرصاص مساء يوم الاثنين 23/8/2016م أمام منزله بحي الرقاص بإطلاق النار عليه من مسدس كاتم صوت ثلاثة أعيرة نارية أصابوه بإحداها في الرأس أدت إلى وفاته وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



2) أحداث تفجير عبوتين ناسفتين في مقر اللجان الشعبية في عصر بتاريخ 13/5/2016م بأن زرعوا العبوتين أمام المقر وقاموا بتفجير العبوتين عن بعد نتج عنها إصابة كلام من نجيب سالم سلمان عزيز وماجد أحمد الكبسي وعلا محمد يحيى المطري وناجي ناجي القحم وأضرار مادية في الطقم وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق .



3) أحداث تفجير عبوة ناسفة في حمام مطعم المنصوري الكائن بحي الرقاص مساء يوم 7/4/2016م أثناء تجهيز وتركيب العبوة ونتج عنها مصرع أحد منفذيها وهو المتهم الصريع محمد الصعدي وإلحاق أضرار مادية في المطعم وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.



4) أحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة المجني عليه /توفيق العباسي نوع سوزكي الأسطورة لون بني موديل 2008م بدون لوحات بتاريخ 25/7/2016م نتج عنها أحداث أضرار مادية بسيارة المجني عليه المذكور وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



5) أحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة في رصيف شارع عصر لاستهداف احد أطقم اللجان الشعبية بتفجيرها عن بعد واثناء قيام عمال النظافة بتنظيف الشارع اخذوا العبوة إلى برميل القمامة وقام المتهمين بتفجيرها ونتج عنها أضرار مادية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق .



6) إحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة في رصيف شارع الستين أمام مطعم الخطيب ظهر يوم 28/8/2016م بتفجيرها عن بعد لاستهداف طقم تابع للجان الشعبية ونتج عنها أضرار مادية في المطعم وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



7) أحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة في رصيف شارع الزبيري أمام مكتب سبأفون بالقرب من نقطة اللجان الشعبية مساء يوم 29/8/2016م بتفجيرها عن بعد لاستهداف نقطة أفراد اللجان الشعبية ونتج عنها إصابات بسيطة بأفراد النقطة وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق



8) أحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة في رصيف شارع الستين جوار بقالة طيبة هايبر في شهر 8/2016م لتفجيرها عن بعد لاستهداف طقم اللجان الشعبية نتج عنها أضرار مادية في الطقم وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



9) أحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة جوار منزل بندر رفيق الله أحد أفراد اللجان الشعبية الكائن خلف المستشفى الاستشاري شارع الستين لتفجيرها عن بعد ظهر يوم 24/8/2016م ونتج عنها أضرار مادية دون حصول إصابات وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



10) زرعوا عبوة ناسفة جوار مسجد عبدالله مسعود الكائن في شارع الستين الغربي مساء يوم 29/5/2016م بقصد تفجيرها عن بعد في الطقم التابع للجان الشعبية وانفجر الصاعق دون العبوة وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



11) زرعوا عبوة ناسفة أمام منزل فيضي الروني عاقل حارة في الحصبة في شهر 4 /2016م بقصد تفجيرها وتم اكتشافها من قبل حارس المنزل وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



12) زرعوا عبوة ناسفة جوار نقطة أمنية للجان الشعبية بشارع الثلاثين بالحصبة بتاريخ 5/5/2016م لتفجيرها عن بعد لاستهداف افراد النقطة وتم اكتشاف العبوة قبل تفجيرها وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



13) زرعوا عبوة ناسفة في نقطة أمنية للجان الشعبية في منطقة دارس خط المطار بالأمانة بتاريخ 5/5/2016م لغرض تفجير النقطة وتم اكتشافها قبل التفجير وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



14) زرعوا عبوة ناسفة جوار منزل أحد قيادات اللجان الشعبية منطقة عصر بتاريخ 30/6/2016م وتم اكتشافها من قبل المواطنين قبل تفجيرها وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



15) زرعوا عبوة ناسفة تحت سيارة أحد قيادات اللجان الشعبية عبدالله علي الوزير أثناء وقوفها أمام منزله الكائن في منطقة بني حوات أمام الرجوي بتاريخ 29/7/2016م وتم اكتشافها قبل تفجيرها وضبط أحد منفذيها المتهم الرابع عشر وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



16) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد جوار معسكر النقل الكائن في عصر لاستهداف أحد افراد اللجان الشعبية أبو حسن الحمزي صباح بتاريخ 12/8/2016م صباحاً وتم اكتشافها من قبل العامة قبل تفجيرها وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



17) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد في جولة مصعب خط المطار الجديد لاستهداف طقم للجان الشعبية صباح يوم 8/9/2016م وتم اكتشافها من قبل عمال النظافة قبل التفجير وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



18) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد جوار مصنع البفك في جدر لاستهداف طقم تابع للجان الشعبية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



19) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد بان زرعوها في رصيف شارع بالقرب من جولة آية بتاريخ 6/9/2016م لاستهداف أحد أفراد اللجان الشعبية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



20) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد في رصيف شارع مأرب يوم 7/9/2016م لإستهداف طقم تابع للجان الشعبية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



21) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد في رصيف شارع مأرب بعد جولة آية بتاريخ 8/9/2016م لاستهداف طقم تابع للجان الشعبية وتم اكتشاف العبوة من قبل العامة قبل تفجيرها وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



22) زرعوا عبوة ناسفة لتفجيرها عن بعد في رصيف شارع بحي الأندلس مذبح لاستهداف طقم تابع للجان الشعبية وتم اكتشاف العبوة من قبل العامة وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



23) زرعوا عبوة ناسفة في رصيف شارع مأرب بعد جولة آية بتاريخ 9/9/2016م لتفجيرها عن بعد لاستهداف طقم للجان الشعبية وتم اكتشافها من قبل أفراد الأمن واللجان الشعبية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



24) قاموا بالتخطيط والإعداد والرصد لمحاولة اغتيال المجني عليهم /بندر رفيق الله وأحمد أحمد معياد ومحمد الوشلي وآخرين حسب اعترافاتهم بأن قاموا برصد تحركاتهم وأماكن تواجدهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية نوع مسدسات كاتم للصوت ووسائل نقل دراجات نارية وسيارة ولم يتم تنفيذ الجريمة وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.



25) قاموا بإحداث تفجير عبوة ناسفة بشارع الستين أمام سوق علي محسن بتاريخ 6/9/2016م نتج عنها إحداث أضرار بقاطرة المجني عليه نجيب محمد الحاج وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق .



ثانياً: أعانوا دولة العدوان السعودي وحلفائه وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية بأن أمدوا العدوان السعودي وحلفائه بالإحداثيات بعد أن قاموا بأعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وخاصة وشخصيات لاستهدافها وقصفها بطيران العدوان السعودي وحلفائه ومنها كلية الطيران ومعسكر النقل الثقيل واللواء الرابع ومبنى القيادة العامة بشارع القيادة ومبنى جهاز الأمن القومي ومبنى التلفزيون والاستاذ الرياضي والصالة الرياضيةوصالة المدائن والتي تم قصفها بالفعل بناءً على ذلك المسح والرصد والإحداثيات وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.



الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام المواد ( 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 127 ، 129، 133 ، 134 ، 137 ، 144 ، 230 ، 231 ، 234، 236 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات



لذلك :



وعملاً بنص المادة (221) إجراءات جزائية ترفع النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين سالفي الذكر أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة للسير في إجراءات محاكمتهم وتطلب الحكم عليهما بأقصى العقوبات المقررة قانوناً ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة (103) عقوبات.

سبـأ [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ :عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الجلسة الثانية في قضية خلية الإغتيالات والتفجيرات بالعاصمة صنعاء.سبـأ المزيد من (محلي) وقفات إحتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد بإستمرار العدوان

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