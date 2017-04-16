رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أورنبورغ يفوز بـ (نيران صديقة) على تيريك في الدوري الروسي موسكو - سبأ :



حقق نادي أورنبورغ فوزا صعبا على ضيفه تيريك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.



ووضع دنيس بوبوفيتش أورنبورغ صاحب الضيافة في المقدمة، بحلول الدقيقة (27)، إلا أن جيورجي غروزافي أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة (73)، قبل أن يحرز مدافع تيريك، زاوربيك بلييف، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الـ 89، ليمنح أورنبورغ فوزا ثمينا.



وبهذه النتيجه رفع أورنبورغ رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 14 في سلم ترتيب الدوري الروسي، بينما توقف رصيد تيريك عند 33 نقطة في المركز السابع.



وفي مباريات أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل أمكار مع ضيفه أوفا بهدف لمثله، وفاز كراسنودار على مضيفه روبين قازان بهدف نظيف، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة تسيسكا موسكو وضيفه روستوف.



ويتصدر سبارتاك موسكو، الذي يواجه في وقت لاحق ضيفه زينيت سان بطرسبورغ في قمة المرحلة الـ 23، ترتيب الدوري الروسي برصيد 51 نقطة، بفارق سبع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه تسيسكا الوصيف (44 نقطة).

سبـأ [16/أبريل/2017]سبـأ