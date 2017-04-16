ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 08:19:08م
مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء للتنديد بالطابور الخامس وعملاء العدوان
احتشد الآلاف من جماهير الشعب اليمني اليوم في شارع المطار بالعاصمة صنعاء في مسيرة جماهيرية كبيرة تنديدًا بعملاء العدوان السعودي الأمريكي تحت شعار " "ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس".
بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك غداة عرض عسكري هائل أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي، في ظل تصاعد التوتر بينها وواشنطن.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
وقفات إحتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد بإستمرار العدوان
محافظ إب يلتقي مفتي المحافظة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء
المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد الجلسة الثانية في قضية خلية الإغتيالات والتفجيرات
فيردير بريمن يحول تأخره ويتفوق على هامبورغ بهدفين لهدف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
أورنبورغ يفوز بـ (نيران صديقة) على تيريك في الدوري الروسي
[16/أبريل/2017]
موسكو - سبأ :

حقق نادي أورنبورغ فوزا صعبا على ضيفه تيريك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووضع دنيس بوبوفيتش أورنبورغ صاحب الضيافة في المقدمة، بحلول الدقيقة (27)، إلا أن جيورجي غروزافي أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة (73)، قبل أن يحرز مدافع تيريك، زاوربيك بلييف، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الـ 89، ليمنح أورنبورغ فوزا ثمينا.

وبهذه النتيجه رفع أورنبورغ رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 14 في سلم ترتيب الدوري الروسي، بينما توقف رصيد تيريك عند 33 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل أمكار مع ضيفه أوفا بهدف لمثله، وفاز كراسنودار على مضيفه روبين قازان بهدف نظيف، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة تسيسكا موسكو وضيفه روستوف.

ويتصدر سبارتاك موسكو، الذي يواجه في وقت لاحق ضيفه زينيت سان بطرسبورغ في قمة المرحلة الـ 23، ترتيب الدوري الروسي برصيد 51 نقطة، بفارق سبع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه تسيسكا الوصيف (44 نقطة).

سبـأ
  المزيد من (رياضة)
فيردير بريمن يحول تأخره ويتفوق على هامبورغ بهدفين لهدف
وزير الشباب وأمين محلي العاصمة يدشنان الدورة المدرسية بنادي أهلي صنعاء
يوفنتوس يقترب من لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه على بيسكارا بهدفين
ريال دريد يحافظ على الصدارة بالدوري الإسباني بكرة القدم بعد فوزه على سبورتنغ خيخون
توتنهام يواصل الضغط على تشيلسي بالفوز برباعية جديدة
ديبورتيفو لا كورونيا يتغلب على ضيفه ملقا 2 – صفر ضمن الدوري الإسباني
تتويج الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 100 متر صدر ببطولة روسيا للسباحة
غدا انطلاق دورة الألعاب المدرسية الأولى بنادي أهلي صنعاء
بنفيكا يواصل تصدر الدوري البرتغالي بالفوز على ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد
الأهلي يفوز على منتخب عمران ويستعيد صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة
العدوان السعودي على اليمن
وقفات إحتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد بإستمرار العدوان
[16/أبريل/2017]
مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء للتنديد بالطابور الخامس وعملاء العدوان
[16/أبريل/2017]
استمرار غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية
[16/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على محافظة صعدة
[16/أبريل/2017]
المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع ينظم غدا مؤتمر صحفي حول تصعيد العدوان العسكري على ميناء الحديدة
[15/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by