محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية بمديرية بلاد الطعام يكرم عدد الطلاب المبرزين والمعلمين بالمديرية





كرم مكتب التربية بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة الطلاب المتفوقين والمبرزين والمعلمين بعدد من مدارس المديرية .



وفي الحفل القيت عدد من الكلمات اكدت أهمية مواصلة العملية التعليمية خاصة في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر على اليمن . ودعت الطلاب إلى المثابرة و الاجتهاد لتحقيق أعلى المراتب العلمية في مختلف المراحل التعليمية .



واعتبرت الكلمات التكريم تتويجا لجهود المبدعين والموهوبين خلال السنوات الماضية من أجل تحصيل العلم الذي يعتبر في ظل هذه المرحلة تحدي وصمود أمام العدوان.



تخلل الحفل العديد من الأناشيد والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين .



سبأ [16/أبريل/2017] ريمة – سبأ:سبأ