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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 08:19:08م
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  محلي
الغرفة التجارية ومكتب الصناعة بإب يناقشان آلية تسيير قافلة غذائية للجبهات
[16/أبريل/2017] إب - سبأ:


ناقش اجتماع للغرفة التجارية ومكتب الصناعة بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة قاسم المساوى التجهيزات الجارية لتسيير قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

كما ناقش الاجتماع المخزون السلعي للمحافظة من المواد الغذائية واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية خلال الفترة القادمة.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار دعم جبهات القتال بالمال والغذاء خاصة رجال الأعمال والتجار .

وفي الاجتماع أشاد وكيل المحافظة بتفاعل التجار ورجال الأعمال في تجهيز القافلة الغذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال ..داعيا الجميع إلى التعاون مع السلطة المحلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين .

وشدد الوكيل المساوى على ضرورة تطبيق القوانين النافذة في حق التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار .

سبأ
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