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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 08:19:08م
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  عربي ودولي
مجلس صيانة الدستور في إيران يبدأ دراسة أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية
[16/أبريل/2017] طهران-سبأ:


بدأ مجلس صيانة الدستور في ايران اليوم دراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسة المقبلة في مايو القادم وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح.

ومن المقرر ان ينظر مجلس صيانة الدستور خلال خمسة ايام من تاريخ وصول الملفات في أهلية المترشحين ويبدي رأيه في هذا الشأن في بيان ترسل نسخة منه الى وزارة الداخلية وفق المادة 57 من قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية .

وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي أعلن ان عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة بلغ 1636 مرشحا هم 137 سيدة و1499 رجلا وذلك بعد أن اغلق امس باب الترشح لانتخابات الرئاسة حيث تتكفل وزارة الداخلية الايرانية بتسليم ملفات المتقدمين إلى ديوان مجلس صيانة الدستور .

وتقوم وزارة الداخلية الإيرانية في ال 26 وال27 من ابريل الجاري باعلان نتائج أسماء المرشحين المقبولين ثم تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ 28 ابريل حتى 17 مايو على ان يتم وقف الدعاية الانتخابية في تاريخ 18 مايو وبدء الاقتراع في تاريخ 19 مايو القادم موعد الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية التكميلية.

سبأ
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