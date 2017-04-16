محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الأعلى للتعليم بمحافظة إب يناقش آلية تفعيل أنشطته





ناقش المجلس الأعلى للتعليم بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة آلية تفعيل أنشطة وأعمال المجلس وما تم إنجازه في قطاع التعليم العام والفني والمهني.



واستعراض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي و ممثل جامعة إب نائبا رئيس المجلس الأعلى الدكتور مرغم الحبيشي وأعضاء المجلس ومدير عام مكتب التعليم الفني والمهني محمد الجعشني ومدير جهاز محو الأمية خليل فاضل وعميد المعهد العالي للمعلمين فيصل الدميني ومدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ورؤساء الشعب بمكتب التربية والتعليم ،استعرض الصعوبات والمشاكل التي تعوق عمل المجلس والعملية التعليمية بشكل عام .



واقر الاجتماع جملة من التدابير والمعالجات الهادفة إلى تفعيل عمل المجلس وتنفيذ عدد من الأنشطة للفترة القادمة.



سبأ [16/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ